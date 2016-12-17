В Санкт-Петербурге из вольера Ленинградского зоопарка сбежала тигрица. Животное вышло из клетки, которую забыли закрыть.
"Обычная человеческая ошибка: сотрудник забыл закрыть клетку. Узнали мы о случившемся по тревожному поведению оленей примерно в девять утра. Открываемся мы, как известно, в десять. На тот момент в зоопарке было около пятидесяти человек работников, по громкой связи их попросили не покидать помещения", — сказала директор зоопарка Ирина Скиба.
Позднее животное поймали и вернули в вольер. Тигрицу зовут Герда, ей 15 лет.
"Тигрицу Герду усыпили при помощи снотворного. Она сейчас в клетке отходит от снотворного", — сказал собеседница агентства. По ее словам, тигрице 15 лет.
Из-за бегства тигрицы зоопарк открылся в 11.00 — на час позже расписания, сейчас он работает в обычном режиме, передает РИА Новости.
Как ранее сообщала Правда.Ру, в этом году жители Воронежа не на шутку испугались, увидев на трассе… тигра. На место вызова немедленно выехали полицейские и сотрудники МЧС.
"В связи с угрозой для жизни населения район местонахождения тигра был оцеплен, оперативной группой ГУ МЧС России по Воронежской области к месту происшествия был доставлен ветеринар Воронежского зоопарка. Животное было обездвижено при помощи спецсредств, связано и доставлено в зоопарк, где помещено в клетку", — сообщили в МЧС.
Предполагается, что тигра перевозили по трассе М4, однако по не выясненным пока причинам, он смог освободиться из клетки и сбежать из машины.
А в индийском зоопарке тигрица сбежала от обиды на зрителей. Как передает Pioneer, тигрица Джамна сбежала вечером в минувшее воскресенье, 27 ноября, когда зоопарк был полон посетителей. По словам комиссара городской полиции Маниша Сингха, "при просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснились причины такого поведения хищницы — люди дразнили тигрицу, бросая в нее использованные жевательные резинки и мелкие камни".
Выросшее в неволе животное, сбежав из вольера, ни на кого не напало. Тем не менее пострадавших оказалось около сотни человек — все они получили травмы, в панике убегая от тигрицы.
Только спустя час сотрудники зоопарка смогли поймать беглянку, им удалось накинуть на Джамну сеть и обездвижить ее транквилизаторами, а затем водворить обратно в вольер.
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