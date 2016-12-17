В Китае суд обязал 448 жильцов дома выплатить компенсацию родителям двухлетней девочки, пострадавшей от выброшенной из окна бутылки, сообщает China Daily.
В тот момент, когда девочка играла во дворе, кто-то из жильцов дома выбросил бутылку. Она попала в голову ребенка, проломив череп. От полученных травм девочка потеряла сознание, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. На лечение девочки ее семья потратила более 80 тысяч юаней (более 700 тысяч рублей).
Родители безуспешно пытались выяснить, кто именно выбросил бутылку из окна, после чего подали иск с требованием компенсации в размере 300 тысяч юаней ко всем 448 жильцам дома.
По решению суда каждый из жильцов теперь должен выплатить пострадавшей семье 360 юаней (около 3 200 рублей). Издание отметило, что каждый из жильцов согласился с данным решением суда, передают РИА Новости.
Похожий случай был в марте этого года в Омске. Нетрезвая компания, собравшаяся на площадке многоэтажки, выбросила из окна бутылку из-под шампанского. Она угодила в голову прохожей. На "скорой" 33-летнюю женщину увезли в больницу, где буквально вернули с того света.
Полицейские нашли на месте пустую бутылку из-под шампанского, которую выбросили с 13-го этажа. Это силовики поняли, увидев на лестничной площадке свежие следы попойки. Выяснилось, что шампанское со своей девушкой распивал 17-летний омич. По словам подростка, он бросил бутылку не глядя.
В России люди выбрасывают на головы прохожим не только бутылки, но и предметы мебели. В конце октября в "ВКонтакте" появилось видео из Пензы, которые возмутило пользователей соцсети. На кадрах четко видно, как хозяева квартиры прямо с балкона сбрасывают шкаф.
Инцидент произошел на в доме расположенном рядом с улицами Одесская и Ульяновская. Прохожие могли стать жертвами оригинальной уборки в одной из "странных" квартир.
Интернет-пользователи отмечают, что с этого же балкона крупногабаритную мебель выбрасывают не впервые. Об этом свидетельствуют элементы мебели, разбросанные в нескольких метрах.
А в Копейске не сумевший совладать с собой разгневанный мужчина выбросил из окна телевизор. К счастью, прохожих внизу не было. Бытовой прибор упал на тротуар и проезжую часть, а обломки разлетелись по сторонам.
Все понимают, что если бы телевизор упал на голову кому-нибудь из прохожих, трагедии было бы не миновать. Возможно, со смертельным исходом. Теперь сотрудники полиции ведут поиск человека, который выбросил телевизор. После того, как его найдут, с ним будет проведена профилактическая беседа, возможно, его ждет административное наказание.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Известное американское издание The New York Times решило поразить своих читателей сенсацией, утверждая, что президент Обама на полях саммита G20 "предупредил Путина" о серьезных последствиях попыток повлиять на ход выборов в США.
Снова – об истории сложнейших отношений определенной части творческой интеллигенции с народом: это известное российское злополучие достойно пера Шекспира, и оно к тому же кажется нескончаемым. При всей односложности драматургии новые главы этой истории моментально захватывают в плен умы и сердца наблюдателей, и страсти тут же взметаются нешуточные.
Изменения в законодательстве могут быть приняты в польском парламенте 15 декабря.