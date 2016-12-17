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Источник Правда.Ру

В Китае за выброшенную из окна на ребенка бутылку заплатил весь дом

Происшествия

В Китае суд обязал 448 жильцов дома выплатить компенсацию родителям двухлетней девочки, пострадавшей от выброшенной из окна бутылки, сообщает China Daily.

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источник Pravda.Ru

В тот момент, когда девочка играла во дворе, кто-то из жильцов дома выбросил бутылку. Она попала в голову ребенка, проломив череп. От полученных травм девочка потеряла сознание, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. На лечение девочки ее семья потратила более 80 тысяч юаней (более 700 тысяч рублей).

Родители безуспешно пытались выяснить, кто именно выбросил бутылку из окна, после чего подали иск с требованием компенсации в размере 300 тысяч юаней ко всем 448 жильцам дома.

По решению суда каждый из жильцов теперь должен выплатить пострадавшей семье 360 юаней (около 3 200 рублей). Издание отметило, что каждый из жильцов согласился с данным решением суда, передают РИА Новости.

Похожий случай был в марте этого года в Омске. Нетрезвая компания, собравшаяся на площадке многоэтажки, выбросила из окна бутылку из-под шампанского. Она угодила в голову прохожей. На "скорой" 33-летнюю женщину увезли в больницу, где буквально вернули с того света.

Полицейские нашли на месте пустую бутылку из-под шампанского, которую выбросили с 13-го этажа. Это силовики поняли, увидев на лестничной площадке свежие следы попойки. Выяснилось, что шампанское со своей девушкой распивал 17-летний омич. По словам подростка, он бросил бутылку не глядя.

В России люди выбрасывают на головы прохожим не только бутылки, но и предметы мебели. В конце октября в "ВКонтакте" появилось видео из Пензы, которые возмутило пользователей соцсети. На кадрах четко видно, как хозяева квартиры прямо с балкона сбрасывают шкаф.

Инцидент произошел на в доме расположенном рядом с улицами Одесская и Ульяновская. Прохожие могли стать жертвами оригинальной уборки в одной из "странных" квартир.

Интернет-пользователи отмечают, что с этого же балкона крупногабаритную мебель выбрасывают не впервые. Об этом свидетельствуют элементы мебели, разбросанные в нескольких метрах.

А в Копейске не сумевший совладать с собой разгневанный мужчина выбросил из окна телевизор. К счастью, прохожих внизу не было. Бытовой прибор упал на тротуар и проезжую часть, а обломки разлетелись по сторонам.

Все понимают, что если бы телевизор упал на голову кому-нибудь из прохожих, трагедии было бы не миновать. Возможно, со смертельным исходом. Теперь сотрудники полиции ведут поиск человека, который выбросил телевизор. После того, как его найдут, с ним будет проведена профилактическая беседа, возможно, его ждет административное наказание.

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