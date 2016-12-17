19 тысяч жителей Оренбургской области остались без тепла в минус 32

Четыре микрорайона города Бузулук Оренбургской области с населением свыше 18 тысяч человек остались без тепла из-за аварии в котельной. Об этом сообщили в региональном МЧС.

источник Pravda.Ru

"В зону отключения теплоснабжения попали четыре микрорайона и промышленная зона Бузулука — это 650 многоэтажных жилых домов с количеством жителей 18,8 тысячи человек из них 2 368 детей. Территория включает 14 социально-значимых объекта, в том числе две школы, восемь детсадов и городскую больницу", — сказали в ведомстве, добавив, что отключение произошло утром из-за нарушения в работе котельной.

ЧП произошло сегодня утром. В 7.50 в котельной на улице Магистральной Бузулука произошел прорыв трубы диаметром 500 мм.

В МЧС отметили, что в настоящее время температура воздуха в Бузулуке минус 32 градуса. Ведутся аварийно-восстановительные работы, передает ТАСС. Главное управление МЧС по Оренбургской области приведено в "Режим чрезвычайной ситуации.

Между тем это уже четвертая авария на теплопроводах за трое суток в Оренбургской области. Ранее труба газопровода была перекрыта в поселке Яровом Оренбургского района, потом авария в котельной произошла в Жилгородке Сакмарского района, вчера в центре Оренбурга произошел прорыв трубы. Все аварии ликвидированы.

Ситуацию осложняют сильные, до 35 градусов, морозы, которые сохранятся в Оренбуржье еще как минимум несколько дней.

Проблемы с отоплением случаются, к сожалению, нередко. Самая распространенная отговорка представителей коммунальных служб — батареи старые. Они предлагают помощь в их замене за счет жильца или арендатора. Причем надо четко разделять: есть батареи, которые относятся к общему имуществу. В основном те, которые устанавливаются на лестничных клетках. За их исправность отвечает управляющая компания, которая обслуживает дом. Батареи в квартире — личное имущество, собственное.

Если у вас централизованная система отопления и нет индивидуального теплового пункта, который регулирует температуру отопительной системы внутри дома и внутри квартиры, никто вам понизить температуру не сможет. Если отдельная крышная котельная, тогда владелец этой котельной вправе установить температуру, допустим, ниже днем, а выше ночью. Но это возможно только с согласия жителей.

В любом случае, согласно нормам, температура в жилой комнате должна быть минимум 18 градусов.

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