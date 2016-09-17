Правоохранительные органы нашли детей, похищенных накануне в Тульской области. Дети находились в Москве вместе с отцом.
Напомним, что 15 сентября в период с 8:00 до 9:00 неизвестные вывели несовершеннолетних братьев 8 и 10 лет из центра образования № 52 имени В. В. Лапина поселка Рассвет Ленинского района. Детей силой посадили в стоявший неподалеку автомобиль, который скрылся в неизвестно направлении.
Позже следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ ("похищение двух лиц, заведомо несовершеннолетних").
Новые обстоятельства указывают на причастность отца к похищению детей. Сам мужчина был задержан. Мотивы его действий уточняются.
Согласно данным СКР, более 14 тысяч детей в России становятся жертвами различных преступлений. "В 2014 году количество пострадавших от преступлений детей в возрасте до 10 лет составило более 3,6 тыс. По фактам убийств детей возбуждено 677 уголовных дел. В суды направлены более 8 тысяч уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних", — привел данные статистики представитель СК РФ Владимир Маркин.
Он также подчеркнул, что "расследование преступлений в отношении несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений работы СК России, с момента основания ведомства председатель СК России Александр Бастрыкин поставил перед подчиненными задачу оперативно реагировать, а также тщательнейшим образом проверять и расследовать все факты нарушения прав детей".
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