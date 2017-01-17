В Нигерии по ошибке нанесли удар по лагерю беженцев: погибли больше ста человек

Более 100 человек погибли в Нигерии в результате авиационного удара, нанесенного по ошибке ВВС страны по лагерю беженцев в штате Борно на северо-востоке. Об этом сообщило британское агентство Press Association со ссылкой на представителей властей штата.

Фото: AP, из архива

Число раненых уточняется. Пострадали не только обитатели лагеря, но так же сотрудники благотворительных организаций "Врачи без границ" и Международного комитета Красного креста.

Ошибочный удар был нанесен во время операции против экстремистской организации "Боко харам" (запрещена в РФ), сообщил командующий нигерийскими войсками в регионе генерал Лаки Ирабор. По его словам, военные располагали информацией, что боевики группировки находятся в районе, по которому был нанесен удар.

"Каким-то образом были убиты мирные жители, — заявил генерал Ирабор. — Мы еще не установили, сколько человек погибли в результате авиаудара".

Ранее представитель нигерийской армии заявил, что самолет ВВС Нигерии по ошибке сбросил бомбы на беженцев и сотрудников гуманитарных служб, в результате инцидента, по его словам, "несколько человек погибли".

В настоящее время ведется расследование произошедшего. Как заявило летное командование, они направили самолеты в этот район, будучи уверенными, что там базируются отряды террористов, передает ТАСС.

Напомним, в декабре СМИ сообщили о двух терактах в Нигерии. Два взрыва произошли на рынке в населенном пункте Мадагали. По сведениям властей, вылазку осуществили террористки-смертницы, принадлежавшие, скорее всего, к действующей в стране террористической группировке "Боко харам".

Первый взрыв устроили три террористки-смертницы, которые взорвали себя на входе в рынок города Мадагали. Погибли двое детей и двое бойцов самообороны. Больших жертв удалось избежать благодаря действиям погибших дружинников, которые остановили подозрительных женщин у входа на городской рынок. Аналогичный теракт на рынке в Мадагали, считающегося "родиной" исламистской группировки "Боко Харам", в декабре месяце унес жизни 57 человек.

Война с "Боко Харам" за семь лет унесла жизни не менее 20 тыс. жителей Нигерии, беженцами от радикальной группировки стали около 2,4 млн человек. Кроме того, как сообщили в ООН, гуманитарный кризис в районе бассейна озера Чад, который спровоцировали террористы, стал одним из крупнейших в мире. Из-за него голодают больше 7 миллионов человек.

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