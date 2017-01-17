Фельдшер, не сообщившая о звонке тонущих детей на Сямозере, частично признала вину

Фельдшер, не сообщившая спасателям о телефонном звонке детей, тонувших на Сямозере в Карелии, частично признала вину. Расследование дела в отношении фельдшера отделения скорой медицинской помощи ГУБЗ "Суоярвская ЦРБ" Ирины Щербаковой, обвиняемой в халатности, завершено. До сих пор она признает вину лишь частично, считая произошедшее ошибкой.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Следствие установило, что разрыв связи с звонившими с Сямозера в Карелии детьми произошел со стороны диспетчерской. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в "Газету.Ru"

По словам и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светланы Петренко, на изъятой следователями аудиозаписи слышно, как ребенок просит о помощи. Однако на другом конце провода женщина в грубой форме перебивает собеседника, сообщив что разговор записывается, а номер телефона будет отправлен полиции, после чего разговор прерывается.

По словам Петренко, фельдшер не только не отреагировала на просьбу о помощи ребенка, но и скрыла сам факт поступления звонка, не доложила о нем даже руководителю и не отразила в журнале регистрации вызовов. Одно из спасательных подразделений находилось в радиусе 100 км от места трагедии, готовое к спасательной операции. По данным СК, она могла начаться на 18 часов раньше, если бы сигнал поступил вовремя. Из-за халатности фельдшера спасательная операция началась на следующее утро после того, как одна из выживших девочек вышла в деревню на берег озера и сообщила местным жителям о произошедшей трагедии.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 18 июня в Карелии произошла трагедия: дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро", отправившись вместе с инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро, попали в шторм. Всего в составе туристической группы находился 51 человек, из них четверо взрослых.

Два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. В итоге оба каноэ опрокинулись. 14 детей погибли.

Позже в СК РФ заявили, что трагедии на Сямозере можно было бы избежать, если бы руководство своевременно обратилось в экстренную службу. Представитель ведомства Владимир Маркин тогда отметил, что заместитель директора Елены Решетовой позвонил ей, когда с группой детей добрался до острова.

— Они переговаривались между собой и приняли решение не звонить в службу спасения. Думали, что рассосётся, — сказал Маркин в эфире радиостанции "Вести ФМ". — Если бы они вовремя позвонили в спасательные службы, детей можно было бы спасти. Жадность, трусость, боязнь наказания приводит вот к таким последствиям.

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