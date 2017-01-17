Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Москве пройдет благотворительный рок-фестиваль в память о докторе Лизе

Происшествия

Второй благотворительный рок-фестиваль "Разные люди" будет посвящен памяти главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), погибшей в авиакатастрофе Ту-154. Инициатором проведения мероприятия, которое состоится 22 февраля в московском клубе Stadium, стал лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков.

358285.png
Facebook

Свое участие в концерте уже подтвердили группы "Аквариум", "Сурганова и оркестр", "Воскресение", "Разные люди" и Jack Action. "Это инициатива Бориса Борисовича Гребенщикова и наша гражданская позиция", - рассказал Евстигнеев.

По словам представителя оргкомитета, собранные за билеты средства пойдут в фонд "Справедливая помощь", а также, по основной задумке фестиваля, будут потрачены на адресную помощь больным детям, передает ТАСС.

Напомним, 13 января стало известно, что тело Елизаветы Глинки, погибшей в результате крушения самолета Ту-154 у берегов Сочи, опознано по ДНК-экспертизе. доктор Лиза была среди пассажиров самолета Ту-154 Минобороны России, потерпевшего крушение в Черном море по пути в Сирию. Глава благотворительного фонда летела сирийскую Латакию, чтобы отвезти медикаменты в местный университетский госпиталь.

На днях на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах прошли похороны 47 жертв крушения самолета российского Минобороны, сообщает НСН. Это члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков и четверо журналистов, чьи родственники выразили желание о захоронении на военном кладбище. Проститься с ними пришли министр обороны Сергей Шойгу, глава Минтранса Максим Соколов, сенаторы и депутаты Госдумы.

А в Новодевичьем монастыре более пяти часов продолжалась церемония прощания с погибшей Елизаветой Глинкой.

Стало известно, что доктора Лизу посмертно наградили медалью Следственного комитета России "За чистоту помыслов и благородство дел". 

- За бесценный вклад в торжество добра и мира на Земле Елизавета Глинка награждена медалью Следственного комитета Российской Федерации "За чистоту помыслов и благородство дел". Посмертно, - написал глава СК РФ Александр Бастрыкин в "Фейсбуке".

Благотворительный фонд "Справедливая помощь" был основан в 2007 году. Организация помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе онкологическим больным. Кроме того, волонтеры каждую неделю раздают еду и лекарства бездомным на Павелецком вокзале, а также оказывают им бесплатную юридическую и медицинскую помощь. Доктор Лиза неоднократно посещала Донбасс и Сирию с гуманитарными миссиями.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 


Эксперты узнали о повреждениях двигателя Ту-154
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
Евросоюз в шоке и ждет конца
Человек
Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Прогнозы и статистика
Украина: Безработным — дырка от бублика
Читательский топ
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Финская журналистка: Русские празднуют Новый год основательно
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Политика
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Спорт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Украина
На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"

Петру Порошенко предложили разработать закон, предусматривающий привлечение людей к уголовной ответственности.

На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Общество
Москва - самый безопасный город для туристов
Любовь Степушова Евросоюз в шоке и ждет конца Любовь Степушова Юрий Носовский Украина: Безработным — дырка от бублика Юрий Носовский Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов
Комментарии
Игорь Столяров Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Игорь Столяров 3 млрд рублей на науку — инвестиция, а не подачка
????? 000 Мы его теряем: Заметит ли Россия исчезновение Павленского?
Vladimir Afonin В Нигерии по ошибке нанесли удар по лагерю беженцев: погибли больше ста человек
Алекс Dr Самый страшный сон Украины: День, когда Вашингтон забудет про Киев
Ivan Sirko Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Игорь Посников(Facebook) Лавров: Мир оказался не готов к борьбе с терроризмом
Юрий Жданов Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Ivan Sirko Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
vkontakte_131585842 В украинских школах отменят изучение точных наук?
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?