В Москве пройдет благотворительный рок-фестиваль в память о докторе Лизе

Второй благотворительный рок-фестиваль "Разные люди" будет посвящен памяти главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), погибшей в авиакатастрофе Ту-154. Инициатором проведения мероприятия, которое состоится 22 февраля в московском клубе Stadium, стал лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков.

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Свое участие в концерте уже подтвердили группы "Аквариум", "Сурганова и оркестр", "Воскресение", "Разные люди" и Jack Action. "Это инициатива Бориса Борисовича Гребенщикова и наша гражданская позиция", - рассказал Евстигнеев.

По словам представителя оргкомитета, собранные за билеты средства пойдут в фонд "Справедливая помощь", а также, по основной задумке фестиваля, будут потрачены на адресную помощь больным детям, передает ТАСС.

Напомним, 13 января стало известно, что тело Елизаветы Глинки, погибшей в результате крушения самолета Ту-154 у берегов Сочи, опознано по ДНК-экспертизе. доктор Лиза была среди пассажиров самолета Ту-154 Минобороны России, потерпевшего крушение в Черном море по пути в Сирию. Глава благотворительного фонда летела сирийскую Латакию, чтобы отвезти медикаменты в местный университетский госпиталь.

На днях на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах прошли похороны 47 жертв крушения самолета российского Минобороны, сообщает НСН. Это члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков и четверо журналистов, чьи родственники выразили желание о захоронении на военном кладбище. Проститься с ними пришли министр обороны Сергей Шойгу, глава Минтранса Максим Соколов, сенаторы и депутаты Госдумы.

А в Новодевичьем монастыре более пяти часов продолжалась церемония прощания с погибшей Елизаветой Глинкой.

Стало известно, что доктора Лизу посмертно наградили медалью Следственного комитета России "За чистоту помыслов и благородство дел".

- За бесценный вклад в торжество добра и мира на Земле Елизавета Глинка награждена медалью Следственного комитета Российской Федерации "За чистоту помыслов и благородство дел". Посмертно, - написал глава СК РФ Александр Бастрыкин в "Фейсбуке".

Благотворительный фонд "Справедливая помощь" был основан в 2007 году. Организация помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе онкологическим больным. Кроме того, волонтеры каждую неделю раздают еду и лекарства бездомным на Павелецком вокзале, а также оказывают им бесплатную юридическую и медицинскую помощь. Доктор Лиза неоднократно посещала Донбасс и Сирию с гуманитарными миссиями.

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