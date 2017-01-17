Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Во Владимирской области судят педиатра за смерть ребенка

Происшествия

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача скорой помощи, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону, из-за ошибки врача умерла трехлетняя девочка.

358273.jpeg
источник Pravda. Ru

Трагедия произошла почти год назад. На муромскую станцию скорой помощи поступил вызов — задыхался ребенок. Врач-педиатр, которой передали информацию, должна была проверить укомплектованность бригады скорой помощи и получить недостающие препараты. Этого женщина не сделала. Также, узнав, что в машине нет бензина, женщина не попросила заменить автомобиль, а предложила водителю заехать на заправку. В результате до ребенка скорая ехала 39 минут.

Когда педиатр прибыла в село, выяснилось, что у бригады не было необходимой ребенку кислородной маски. Кроме того, следствие полагает, что врач неправильно выбрала тактику действий — вместо того, чтобы провести срочные процедуры на месте, она повезла девочку в муромскую больницу. По пути следования девочка умерла от дыхательной недостаточности, осложненной инфекционным поражением верхних дыхательных путей.

Врач позже призналась, что не смогла бы провести процедуры на месте, потому что не имеет таких практических навыков. В ближайшее время дело передадут в суд, сообщает РИА Новости.

Халатность врачей все чаще фигурирует в СМИ. В начале ноября прошлого года стало известно об ослепшей четырехлетней девочке на Камчатке. Она лишилась зрения из-за того, что в больнице не было офтальмолога. В отношении руководства больницы возбудили уголовное дело.

А в конце октября следователи завели дело после сообщений СМИ о том, что пациент в Подмосковье потерял руку из-за халатности врачей. Мужчине ампутировали конечность из-за того, что помощь ему оказали лишь через неделю после обращения. Дело было заведено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья населения, повлекших тяжкий вред здоровью".

Также ранее Правда. Ру сообщала о жителе Подмосковья, который умирал от рака, а врачи лечили его от радикулита. Мужчина обращался за медицинской помощью дважды в конце октября. Ему поставили диагноз: радикулит. Через несколько дней состояние ухудшилось. Тогда врачи написали, что у пациента пневмония. Его отправили в больницу. В медучреждении 2 ноября он скончался.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУСК, согласно медицинскому свидетельству о смерти, причиной смерти является другое заболевание. В силовых структурах отметили, что, по их данным, у мужчины на самом деле был рак.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 


Лечиться и рожать без врачей - это нормально?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
Евросоюз в шоке и ждет конца
Человек
Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Прогнозы и статистика
Украина: Безработным — дырка от бублика
Читательский топ
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Финская журналистка: Русские празднуют Новый год основательно
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Политика
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Спорт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Общество
Финская журналистка: Русские празднуют Новый год основательно
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Экономика
Кудрин предложил ограничить Россию десятком "супергородов"
Украина
На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"

Петру Порошенко предложили разработать закон, предусматривающий привлечение людей к уголовной ответственности.

На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Общество
Москва - самый безопасный город для туристов
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Любовь Степушова Евросоюз в шоке и ждет конца Любовь Степушова Юрий Носовский Украина: Безработным — дырка от бублика Юрий Носовский Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов
Комментарии
Sergey Popov(Facebook) Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Spassky Kochan Лидер левых Германии предложила заменить НАТО союзом с РФ
Юрий Котов Мы его теряем: Заметит ли Россия исчезновение Павленского?
vkontakte_102202940 Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
владимир буканов Экономист рассказал, чьи зарплаты в этом году вырастут
Spassky Kochan Всероссийский тест по истории Отечества: Результаты стали хуже
Evgeny Syurvasev Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Раиса Cеднева(Raissa Kutscher) Лидер левых Германии предложила заменить НАТО союзом с РФ
владимир буканов Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Google_114887752284701061314 Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?