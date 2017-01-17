Во Владимирской области судят педиатра за смерть ребенка

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача скорой помощи, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону, из-за ошибки врача умерла трехлетняя девочка.

источник Pravda. Ru

Трагедия произошла почти год назад. На муромскую станцию скорой помощи поступил вызов — задыхался ребенок. Врач-педиатр, которой передали информацию, должна была проверить укомплектованность бригады скорой помощи и получить недостающие препараты. Этого женщина не сделала. Также, узнав, что в машине нет бензина, женщина не попросила заменить автомобиль, а предложила водителю заехать на заправку. В результате до ребенка скорая ехала 39 минут.

Когда педиатр прибыла в село, выяснилось, что у бригады не было необходимой ребенку кислородной маски. Кроме того, следствие полагает, что врач неправильно выбрала тактику действий — вместо того, чтобы провести срочные процедуры на месте, она повезла девочку в муромскую больницу. По пути следования девочка умерла от дыхательной недостаточности, осложненной инфекционным поражением верхних дыхательных путей.

Врач позже призналась, что не смогла бы провести процедуры на месте, потому что не имеет таких практических навыков. В ближайшее время дело передадут в суд, сообщает РИА Новости.

Халатность врачей все чаще фигурирует в СМИ. В начале ноября прошлого года стало известно об ослепшей четырехлетней девочке на Камчатке. Она лишилась зрения из-за того, что в больнице не было офтальмолога. В отношении руководства больницы возбудили уголовное дело.

А в конце октября следователи завели дело после сообщений СМИ о том, что пациент в Подмосковье потерял руку из-за халатности врачей. Мужчине ампутировали конечность из-за того, что помощь ему оказали лишь через неделю после обращения. Дело было заведено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья населения, повлекших тяжкий вред здоровью".

Также ранее Правда. Ру сообщала о жителе Подмосковья, который умирал от рака, а врачи лечили его от радикулита. Мужчина обращался за медицинской помощью дважды в конце октября. Ему поставили диагноз: радикулит. Через несколько дней состояние ухудшилось. Тогда врачи написали, что у пациента пневмония. Его отправили в больницу. В медучреждении 2 ноября он скончался.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУСК, согласно медицинскому свидетельству о смерти, причиной смерти является другое заболевание. В силовых структурах отметили, что, по их данным, у мужчины на самом деле был рак.

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