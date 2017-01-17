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Источник Правда.Ру

Полиция Челябнска возбудила дело против авиадебошира из Петербурга

Происшествия

Административное дело в отношении жителя города Санкт-Петербурга, устроившего в пьяном виде скандал при посадке в самолет в аэропорту Челябинска, возбудила местная полиция.  Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

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Фото: REX

По данным управления, 15 января до вылета самолета в Москву в линейный отдел полиции в аэропорту города Челябинска поступило сообщение от диспетчера АО "Челябинское авиапредприятие" о том, что на борт воздушного судна требуется наряд полиции. Сотрудникам транспортной полиции командир самолета сообщил, что им принято решение о том, что одному из пассажиров, который находился в состоянии алкогольного опьянения, отказано в перелете.

"Установлено, что 22-летний житель Санкт-Петербурга в самолете, на этапе встречи и размещения пассажиров в салоне, своим конфликтным поведением создавал угрозу безопасности полета. Мужчина был снят с рейса и доставлен в дежурную часть ЛОП в аэропорту Челябинска. В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено за "появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения", уточняется в сообщении.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как известно, дебоширы на борту самолета - происшествие не только не редко, но и довольно опасное. Видимо именно поэтому крупнейшая южнокорейская авиакомпания Korean Air Lines Co разрешила и даже рекомендовала своим сотрудникам, использовать на борту во время полёта электрошокеры для самообороны. Речь идёт о тех случаях, когда кто-то из пассажиров ведёт себя неадекватно и начинает дебоширить.

Меры были введены после недавнего случая, когда на борту самолета мужчина начал приставать к членам экипажа, успокоить дебошира удалось лишь усилиями всех пассажиров.

Отметим, о случаях дебоша на борту самолета стали все чаще сообщать в СМИ. Ранее из-да пьяного пассажира пришлось отложить рейс "Москва-Дубай". Мужчина стал угрожать взорвать самолет и пытался прорваться в кабину пилота. На борт вызвали сотрудников спецслужб, которые осмотрели салон и не нашли взрывчатки. 29-летнего дебошира забрали в отдел полиции, после чего самолет взлетел. Мужчина получил 10 суток за хулиганство.

Ранее депутат Госдумы, бывший директор ФСБ Николай Ковалёв, выступил с предложением установить наблюдение за пассажирами в самолете, а картинку транслировать на землю в режиме онлайн. Он выступил с идеей оборудовать самолеты системами видеофиксации. Как пишет ТАСС, Boeing и Airbus ответили на обращение. Обе компании готовы к сотрудничеству в этом вопросе.

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