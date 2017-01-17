Ростовскому священнику, устроившему ДТП в пьяном виде, запретили проводить службы

Спровоцировавшего массовое ДТП в Ростова-на-Дону православного священника наказало церковное руководство: ему запретили проводить службы.

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Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

"Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий издал указ о запрещении его к священнослужению с формулировкой "За совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения". Это не значит, что он извержен от сана, отлучен от церкви или предан анафеме. Это значит, что он не имеет право совершать служения в качестве священника", - сказал Петровский.

По данным ГУ МВД по Ростовской области, в ночь на вторник в центре Ростова-на-Дону водитель Mitsubishi АSX Дмитрий Кивилиди, 1991 года рождения, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21099, после чего оба этих автомобиля врезались в припаркованные возле проезжей части транспортные средства, всего повреждения получили семь автомобилей.

В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу пассажиры Mitsubishi: женщина и восьмилетний мальчик. Петровский подтвердил, что за рулем был священник. "Действительно, священник Ростовской Епархии - отец Дмитрий. Он был в состоянии алкогольного опьянения, но не тяжкого. Когда случилась авария, он потерял сознание", - резюмировал Петровский.

«В машине находился мужчина без сознания, на лице была кровь, голова разбита, - пишут очевидцы. - Девушка с ребенком оказались пассажирами, которые сидели сзади. Подбежавшие парни начали пытаться достать мужчину, которого от удара зажало в кабине. Кто-то проверил у него пульс. Мужик оказался живым, и батюшкой. Девушка в салоне, к слову, тоже была в алкогольном опьянении».

Примечательно, что пришедшие на помощь люди заметили, что мужчина был корпусом на пассажирском правом сиденье, а его ноги находились на водительской стороне. «Пытался пересесть на пассажирское кресло?» - рассуждают очевидцы.

После того как мужчину достали из машины, он заявил, что живет недалеко, и попытался уйти. «Несколько парней схватили его и удерживали до приезда полицейских и «скорой», - пишут свидетели событий. - Медики в автомобиле скорой помощи наложили ребенку бандаж на шею и увезли вместе с мамой.

Батюшку тоже осмотрели и сказали, что чувствует себя он нормально. Тогда он попытался опять уйти, мол, я тут недалеко живу, парни опять его поймали.

Рядом стоял сотрудник полиции и любовался на происходящее. Только после замечания одного из парней о бездействии полицейский вызвал начальника и усадил задержанного в машину ДПС под наблюдением вышедших на улицу владельцев поврежденных автомобилей».

«Решение его дальнейшей судьбы будет передано на рассмотрение церковного суда», - отметил пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. По словам Петровского, подобное происшествие могло произойти с кем угодно. Однако последствия для священника будут намного строже.