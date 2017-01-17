Школьница оштрафована за поддержку ИГИЛ с iPhone 6

За одобрение экстремистского видео оштрафована несовершеннолетняя жительница Ставропольского края. Такое решение принят Ессентукский горсуд.

Фото: REX

"Школьница, изменившая ранее религию на ислам и неправильно понимая суть этой религии, после просмотра видео, в том числе призывающего к экстремистской деятельности, оставила комментарий, его одобряющий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что комментарий несовершеннолетняя мусульманка оставила с принадлежащего ей iPhone 6.

В суде подсудимая признала вину и раскаялась в поступке.

Девушка признана виновной в возбуждении ненависти и вражды по признакам отношения к религии, совершённом публично с использованием сети интернет. Теперь ей придётся заплатить штраф в размере 50 000 рублей.

Помимо этого, вынесены частные постановления в адрес начальника управления образования города, директора школы, в которой обучалась девочка, руководителя религиозной организации с указанием недостатков в работе данных учреждений, ставших причиной произошедшего.

Такие приговоры перестают быть единичными. Как сообщала Правда.Ру, в августе 2016 года студентка, разместившая в соцсети символику ИГ, была оштрафована на 400 тысяч рублей. Учащуюся столичного медицинского вуза Патимат Гаджиеву после этой публикации обвинили в экстремизме.

Гаджиева, согласно обвинительному заключению, 11 и 24 июля 2015 года под псевдонимом Фатима Халидовна разместила в открытом доступе в соцсети "ВКонтакте" материал, пропагандирующий терроризм. Она открыто поддержала ИГ(запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство").

Была проведена психолого-лингвистическая экспертиза. Она показала, что обвиняемая умышленно пыталась возбудить ненависть и вражду, пропагандируя расовую и религиозную принадлежность для осуществления экстремистской деятельности. Гаджиева учится на пятом курсе Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.

Напомним, в минувшем году в два раза больше, чем в 2015 году экстремистских и террористических интернет ресурсов выявили спецслужбы России совместно с правоохранительными органами страны. Общее число таких сайтов достигло 26 тысяч. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

Совместными усилиями МВД и ФСБ в августе текущего года на территории России ликвидированы ячейки международного интернет-сообщества, в котором по всему миру состояли более 100 тысяч последователей, распространявшего радикальные идеи, осуществлявшего рекрутирование боевиков в состав международных террористических организаций, а также сбор средств для финансирования международной террористической организации "Исламское государство" (запрещенная в РФ).