Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Школьница оштрафована за поддержку ИГИЛ с iPhone 6

Происшествия

За одобрение экстремистского видео оштрафована несовершеннолетняя жительница  Ставропольского края. Такое решение принят Ессентукский горсуд.

358245.jpeg
Фото: REX

"Школьница, изменившая ранее религию на ислам и неправильно понимая суть этой религии, после просмотра видео, в том числе призывающего к экстремистской деятельности, оставила комментарий, его одобряющий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что комментарий несовершеннолетняя мусульманка оставила с принадлежащего ей iPhone 6.

В суде подсудимая признала вину и раскаялась в поступке.

Девушка признана виновной в возбуждении ненависти и вражды по признакам отношения к религии, совершённом публично с использованием сети интернет. Теперь ей придётся заплатить штраф в размере 50 000 рублей.

Помимо этого, вынесены частные постановления в адрес начальника управления образования города, директора школы, в которой обучалась девочка, руководителя религиозной организации с указанием недостатков в работе данных учреждений, ставших причиной произошедшего.

Такие приговоры перестают быть единичными. Как сообщала Правда.Ру, в августе 2016 года студентка, разместившая в соцсети символику ИГ, была оштрафована на 400 тысяч рублей. Учащуюся столичного медицинского вуза Патимат Гаджиеву после этой публикации обвинили в экстремизме.

Гаджиева, согласно обвинительному заключению, 11 и 24 июля 2015 года под псевдонимом Фатима Халидовна разместила в открытом доступе в соцсети "ВКонтакте" материал, пропагандирующий терроризм. Она открыто поддержала ИГ(запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство").

Была проведена психолого-лингвистическая экспертиза. Она показала, что обвиняемая умышленно пыталась возбудить ненависть и вражду, пропагандируя расовую и религиозную принадлежность для осуществления экстремистской деятельности. Гаджиева учится на пятом курсе Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.

Напомним, в минувшем году в два раза больше, чем в 2015 году  экстремистских и террористических интернет ресурсов выявили спецслужбы России совместно с правоохранительными органами страны. Общее число таких сайтов достигло 26 тысяч. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

Совместными усилиями МВД и ФСБ в августе текущего года на территории России ликвидированы ячейки международного интернет-сообщества, в котором по всему миру состояли более 100 тысяч последователей, распространявшего радикальные идеи, осуществлявшего рекрутирование боевиков в состав международных террористических организаций, а также сбор средств для финансирования международной террористической организации "Исламское государство" (запрещенная в РФ).

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

Темы суд экстремизм
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Здоровье
Осторожно, гаджеты: Как уберечь зрение
Ближний Восток
Яков Кедми: Россия стала постоянным фактором на Ближнем Востоке
Мировая кооперация
Санкции США не помешают российскому энергосектору
Читательский топ
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Финская журналистка: Русские празднуют Новый год основательно
Новый вице-президент США заявил о провале американской дипломатии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Политика
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Спорт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Общество
Финская журналистка: Русские празднуют Новый год основательно
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Происшествия
ОПРОВЕРГНУТО: Причина гибели "Ту-154" раскрыта
Экономика
Кудрин предложил ограничить Россию десятком "супергородов"
Украина
На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"

Петру Порошенко предложили разработать закон, предусматривающий привлечение людей к уголовной ответственности.

На Украине будут карать за "бытовой сепаратизм"
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Общество
Москва - самый безопасный город для туристов
Общество
Финская журналистка: Русские празднуют Новый год основательно
Юрий Носовский Санкции США не помешают российскому энергосектору Юрий Носовский Любовь Степушова Трамп предложил Путину ядерную сделку Любовь Степушова Андрей Соколов Украинское необъяснимое Андрей Соколов
Комментарии
Mitekk77 Новый вице-президент США заявил о провале американской дипломатии
владимир буканов "Масло немасляное": Почему чиновники не решают проблему фальсификации продуктов
владимир буканов Глава минтруда пообещал настоящий рост зарплат
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Ivan Leshyi Британский экипаж угостил стюардессу бутербродом. Все уволены
Иваныч Трамп предложил Путину ядерную сделку
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Михаил Бобрешов Финляндия: трудный путь к независимости
koreisha alexa Москва запретит США похищать россиян
Сергей Кардаков Статистики поражают: 8 человек в мире владеют состоянием 3,6 миллиарда людей
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?