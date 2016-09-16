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Источник Правда.Ру

Адвокат полковника Захарченко сообщил, когда тот "расскажет все"

Происшествия

Во время заседания в Мосгорсуде арестованный ранее полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко может раскрыть некоторые детали своего дела.  

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Фото: скриншот с youtube.com

"Позиция Захарченко остается прежней, он не признает свою вину, но он знает обстоятельства дела, знает взяткодателя и, возможно, он раскроет подробности на заседании Мосгорсуда по жалобе на его арест", - заявил адвокат полковника Юрий Новиков.

Он отметил, что показания Захарченко на заседании - это его личное волеизъявление, адвокаты не будут влиять на его выступление.

"Сейчас он готов дать определенные пояснения по делу... Ему вешают ярлыки, деньги, квартиры... Когда будет возможность, он расскажет все, но это его личное волеизъявление, он всегда может передумать. Мы не можем гарантировать, что на апелляции будут сенсации", - отметил Новиков.

Заседание Мосгорсуда пройдет 22 сентября. Адвокаты просят отпустить своего клиента под залог в 70 миллионов рублей или поместить офицера под домашний арест.

Сейчас полицейский находится в СИЗО. Ему предъявили обвинения по трем статьям: "получение взятки в особо крупном размере", "злоупотребление должностными полномочиями" и "воспрепятствование законной деятельности следователя".

Напомним, как сообщала Правда.Ру,  при обыске в квартире сестры Захарченко, сотрудники ФСБ обнаружили просто колоссальную сумму - около $122 миллионов и два миллиона евро. Наличной валюты разного достоинства было настолько много, что следователи выносили их из квартиры в больших коробках.

Несколько дней спустя сотрудники Следственного комитета обнаружили на швейцарских счетах, связанных с семьей Дмитрия Захарченко, еще около 300 млн евро.

По данным источника в правоохранительных органах, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко - отца Дмитрия Захарченко.

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Темы арест Мосгорсуд Дмитрий Захарченко
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