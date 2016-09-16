В центре французского Дижона прогремел чудовищный взрыв

Мощный взрыв потряс сегодня утром центр города Дижон, что на востоке Франции, в результате чего обрушилась часть здания и девять человек получили ранения, сообщает местные СМИ.

Фото: twitter.com

На месте работают бригады спасателей и пожарных. Пострадавших извлекают из-под завалов.

Как заявил мэр города Франсуа Ребсамен в эфире телеканала BFMTV, взрыв не имеет никакого отношения к терактам, а произошел в результате утечки газа, однако точную причину специалистам еще предстоит установить. В зданиях, расположенных недалеко от места происшествия ощущался удар воздушной волны от взрыва.

По словам Ребсамена, спасатели эвакуировали из разрушенного здания восемь пострадавших, один человек находится в критическом состоянии. Поиск людей под завалами продолжается, в спасательных работах задействованы кинологи.

Фото: twitter.com

Напомним, сегодня вечером в прямом эфире смотрите эксклюзивное интервью, которое Pravda.Ru дал генерал французского министерства внутренних дела, бывший глава УгРо и член НАК Франции Роже Марисон.

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