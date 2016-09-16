Мощный взрыв потряс сегодня утром центр города Дижон, что на востоке Франции, в результате чего обрушилась часть здания и девять человек получили ранения, сообщает местные СМИ.
На месте работают бригады спасателей и пожарных. Пострадавших извлекают из-под завалов.
Как заявил мэр города Франсуа Ребсамен в эфире телеканала BFMTV, взрыв не имеет никакого отношения к терактам, а произошел в результате утечки газа, однако точную причину специалистам еще предстоит установить. В зданиях, расположенных недалеко от места происшествия ощущался удар воздушной волны от взрыва.
По словам Ребсамена, спасатели эвакуировали из разрушенного здания восемь пострадавших, один человек находится в критическом состоянии. Поиск людей под завалами продолжается, в спасательных работах задействованы кинологи.
Напомним, сегодня вечером в прямом эфире смотрите эксклюзивное интервью, которое Pravda.Ru дал генерал французского министерства внутренних дела, бывший глава УгРо и член НАК Франции Роже Марисон.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Суета киевских правителей наводит на мысль, что идея с выборами в Крыму была подсказана. Едва ли в Киеве до прошлой недели не подозревали о выборах в Госдуму. Напомним, на днях не признавать выборы в Госдуму - как раз из-за Крыма - США и Евросоюзу посоветовал Гарри Каспаров. А потом вдруг озарило и Порошенко и Ко.
Два года назад Владимир Путин уехал с саммита G20 в Австралии до завершения мероприятия, а на саммите в китайском Ханчжоу он — один из самых ожидаемых гостей. Газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что "хотя экономика России меньше, чем экономика Австралии, Россия продолжает утверждать себя в качестве мировой державы". Так в чем твоя сила, Россия?
Опубликованы секретные документы ВАДА, согласно которым, организация покрывала употребление допинга спортсменами США.