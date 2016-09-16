15 сентября учащейся общеобразовательной школы Ленинского района стало плохо во время урока танца и через короткое время она скончалась. Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку после гибели 13-летней школьницы.
Как рассказал "РГ" представитель регионального СУ СК Михаил Третьяков, в ходе проверки будет дана оценка своевременности и качества оказания медицинской помощи школьнице.
По предварительной информации, в школе студия танцев арендовала помещение для вечерних занятий. Знакомые скончавшейся девочки в соцсетях утверждают, что она теряла сознание и раньше, мало ела, однако никто не думал, что все закончится трагедией. В этот раз она вновь лишилась чувств, упав прямо во время урока. На место вызвали "скорую помощь", но медики не успели спасти семиклассницу.
Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и установлены лица, которые понесут ответственность за смерть школьницы.
Случаи гибели учеников прямо на школьных уроках не редки. 24 сентября 2015 года в Белгороде на уроке физкультуры во время сдачи норматива по бегу на 300 метров умерла, казалось бы, здоровая 12-летняя девочка. В Московской области умер мальчик, которому также стало плохо во время занятий физкультурой. 1 июня 2015 года в Подмосковье, в городе Электроугли, в спортивной школе после тренировки по дзюдо умер девятиклассник.
Эксперты отмечают, что главной причиной смерти детей является то, что школьные учителя физвоспитания не имеют объективных данных о состоянии здоровья детей, или не учитывают их при установлении индивидуальных физических нагрузок. Учителя дают ребенку нагрузку, превышающую его физические возможности.
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