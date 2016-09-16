Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Новосибирске семиклассница умерла во время урока танца

Происшествия

15 сентября учащейся общеобразовательной школы Ленинского района стало плохо во время урока танца и через короткое время она скончалась. Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку после гибели 13-летней школьницы.

В Новосибирске школьница станцевала до смерти

Как рассказал "РГ" представитель регионального СУ СК Михаил Третьяков, в ходе проверки будет дана оценка своевременности и качества оказания медицинской помощи школьнице.

По предварительной информации, в школе студия танцев арендовала помещение для вечерних занятий. Знакомые скончавшейся девочки в соцсетях утверждают, что она теряла сознание и раньше, мало ела, однако никто не думал, что все закончится трагедией. В этот раз она вновь лишилась чувств, упав прямо во время урока. На место вызвали "скорую помощь", но медики не успели спасти семиклассницу.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и установлены лица, которые понесут ответственность за смерть школьницы.

Случаи гибели учеников прямо на школьных уроках не редки. 24 сентября 2015 года в Белгороде на уроке физкультуры во время сдачи норматива по бегу на 300 метров умерла, казалось бы, здоровая 12-летняя девочка. В Московской области умер мальчик, которому также стало плохо во время занятий физкультурой. 1 июня 2015 года в Подмосковье, в городе Электроугли, в спортивной школе после тренировки по дзюдо умер девятиклассник.

Эксперты отмечают, что главной причиной смерти детей является то, что школьные учителя физвоспитания не имеют объективных данных о состоянии здоровья детей, или не учитывают их при установлении индивидуальных физических нагрузок. Учителя дают ребенку нагрузку, превышающую его физические возможности.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня


Детский и подростковый суицид? В России эпидемия самоубиств. В чем причины? Смотрите наше видео
Темы школа смерть Новосибирск происшествие
Комментарии
'Вредная' еда и много отдыха никому не повредят
Здоровье
'Вредная' еда и много отдыха никому не повредят
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Общество
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Хотите похудеть? Проявите креативность!
Красота
Хотите похудеть? Проявите креативность!
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Трамп и Клинтон: Кто быстрее нажмет ядерную кнопку?
Воспитание
Производственная практика: Чем обернется?
Изобретения
Эсминец "Зумвалт" в авангарде Великой армады XXI века
Читательский топ
Крым в обмен на выборы: Киев дал Москве "один шанс"
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
Прибалтику в 2020 году ждет катастрофа
Нарве написали "ирландский сценарий"
Яков Кедми о тайной жизни Белого дома и "бреде" Хиллари Клинтон
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Выборы
Крым в обмен на выборы: Киев дал Москве "один шанс"

Суета киевских правителей наводит на мысль, что идея с выборами в Крыму была подсказана. Едва ли в Киеве до прошлой недели не подозревали о выборах в Госдуму. Напомним, на днях не признавать выборы в Госдуму - как раз из-за Крыма - США и Евросоюзу посоветовал Гарри Каспаров. А потом вдруг озарило и Порошенко и Ко.

Крым в обмен на выборы: Киев дал Москве "один шанс"
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
США и Канада
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
Прибалтика
Прибалтику в 2020 году ждет катастрофа
Прибалтика
Нарве написали "ирландский сценарий"
Мировая кооперация
"Бедная Россия" удивила "золотой миллиард"

Два года назад Владимир Путин уехал с саммита G20 в Австралии до завершения мероприятия, а на саммите в китайском Ханчжоу он — один из самых ожидаемых гостей. Газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что "хотя экономика России меньше, чем экономика Австралии, Россия продолжает утверждать себя в качестве мировой державы". Так в чем твоя сила, Россия?

"Бедная Россия" удивила "золотой миллиард"
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
США и Канада
За болезнь Клинтон американцы будут мстить... России?
Выборы
Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Происшествия
Выяснено, откуда у полковника Захарченко куча миллиардов рублей наличными
Спорт
Хакеры разоблачили чудовищную избирательность ВАДА в борьбе с допингом

Опубликованы секретные документы ВАДА, согласно которым, организация покрывала употребление допинга спортсменами США.

Хакеры разоблачили чудовищную избирательность ВАДА в борьбе с допингом
Bild: Следующей целью ИГИЛ станет Германия
Европа
Bild: Следующей целью ИГИЛ станет Германия
Министерство обороны
Генштаб: Черноморский флот уничтожит противника еще на базах
Происшествия
Захарченко прятал на зарубежных счетах еще 21 млрд рублей
Юрий Носовский Производственная практика: Чем обернется? Юрий Носовский Вячеслав Шпаковский Эсминец "Зумвалт" в авангарде Великой армады XXI века Вячеслав Шпаковский Любовь Люлько Нарве написали "ирландский сценарий" Любовь Люлько
Комментарии
Татьяна Колясева Нарве написали "ирландский сценарий"
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Конгресс США хочет наказать Россию за недоказанные хакерские атаки
Виктор Баданов(vkontakte) Прибалтику в 2020 году ждет катастрофа
Виктор Баданов(vkontakte) "Бедная Россия" удивила "золотой миллиард"
Леонид Котин Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Eugene Zaboy(Facebook) Меркель признала критичность положения Евросоюза
Google_117233451496629519049 Либералы и националисты хотят залить Москву кровью
Das Экс-сотрудники администрации Буша восхитились действиями Путина после терактов 9/11
Юрий Степанов(Google) Шведы разочарованы: санкции не отправили Россию в нокаут
элина трофимова Иосип Броз Тито: если б я был султан…
О проекте Карта сайта Архив RSS Реклама Обратная связь Мы в соцсетях
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?