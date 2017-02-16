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Источник Правда.Ру

В Томске голый мужчина захватил чужую квартиру и устроил в ней потоп

Происшествия

В Томске мужчина проник к соседям через окно, будучи совершенно голым. В захваченном помещении мужчина решил устроить потоп.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Рано утром в четверг спасателям сообщили, что на фасаде трехэтажного дома по улице Блок-Пост висит абсолютно голый мужчина. Оказалось, что он вылез из окна своей квартиры, добрался на другую сторону дома и ногой открыл окно в чужую квартиру с криками о "ВДВ".

По всей видимости, мужчина решил устроить потоп: по словам очевидцев, по всем этажам жилого дома хлещет вода, скорее всего, краны открыты на полную мощность.

Пока спасатели ждали хозяйку жилплощади, они уговаривали "захватчика" покинуть чужое жилье, передает "Интерфакс". Позже стало известно, что женщина приехала и открыла квартиру своим ключом. Злоумышленника передали врачам.

В СМИ нередко попадают истории, когда люди устраивают дебоши в чужих квартирах. Например, в Чувашии нетрезвый мужчина проник в квартиру к своей знакомой. Он разбил стеклянное окно балконной рамы и залез внутрь, однако при этом порезался. В поисках чего-нибудь, чем можно было бы остановить кровь, он направился в ванную комнату, где перевернул ванну.

А в Новокузнецке местный житель распивал спиртные напитки на улице и замерз. Не придумав ничего лучше, чтобы согреться, мужчина взломал дверь от чужой квартиры и проник внутрь.

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