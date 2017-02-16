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Источник Правда.Ру

Пьяный житель Новосибирска расстрелял свою соседку

Происшествия

На парковке возле дома новосибирец расстрелял свою соседку, затем ушел домой и забаррикадировался в своей квартире. Здесь его и задержала полиция. Хладнокровное убийство попало в объектив камер видеонаблюдения, запись с которых опубликовал телеканал "360".

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Фото: мвд. рф

Инцидент произошел 15 февраля около 06:30 утра на парковке у дома № 63. На записи видно (смотреть с 01:20), как на стоянку заезжает темный внедорожник. Водитель пытается припарковать свой автомобиль, но, увидев идущую на работу женщину, выходит из машины с охотничьим ружьем и в упор расстреливает свою жертву, после чего уезжает.

Как можно судить по записи, от выстрелов сработала сигнализация стоявших поблизости машин и пострадавшую почти сразу нашел дворник. Но, к сожалению, спасти ее не удалось — женщина скончалась в больнице.

Как сообщили в региональном главке МВД, стрелявший скрылся в квартире одного из соседних домов, где вскоре был задержан. По некоторым данным, он был нетрезв. "Им оказался 51-летний местный житель, ранее знавший потерпевшую и проживающий с ней по соседству", — добавили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

В настоящее время с нападавшим работают следователи. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.

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Новосибирск 15.02.2017 выстрел (Убийство)
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