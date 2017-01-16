Крушение Boeing в Киргизии: "Десятки людей жили менее чем в километре от ВПП"

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Грузовой Boeing 747 турецких авиалиний разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии. На месте авиакатастрофы разрушено 32 жилых дома.

В настоящий момент известно о приблизительно 37 погибших местных жителях, в числе которых шестеро детей, и четырех членах экипажа. Пострадавшие госпитализированы с места ЧП в тяжелом состоянии, у всех тяжелые травмы и ожоги.

Подробно о произошедшей трагедии Pravda.Ru рассказал политолог и журналист из Киргизии Григорий Михайлов.

— Какие известны подробности трагедии? Есть ли версии?

— На данный момент власти воздерживаются от комментариев о причинах произошедшего, и просят журналистов и прочие структуры пока ничего не озвучивать. Пока на месте падения продолжаются поисково-спасательные работы. До сих пор еще вынимают фрагменты тел и т.д. Поэтому, говорить пока о причинах можно только в каком-то сослагательном, предположительном наклонении.

Можно отметить лишь пару моментов. Первый момент, это то, что сегодня ночью над городом и окрестностях аэропорта был очень плотный туман. Возможно, причина в этом, или это как-то могло повлиять. Второй момент - это был второй заход на посадку, первый не удался. Самолет перелетел взлетно-посадочную полосу и столкнулся с землей где-то метров через 900 после ее окончания.

— Сообщается, что это был грузовой самолет? Что и куда он вез? Это был военный груз?

— Содержание груза неизвестно, оно не озвучивается. Груз летел из Гонконга в Стамбул. В аэропорту "Манас" самолет садился для дозаправки. То есть, этот груз был предназначен для Стамбула. Что именно было на борту - неизвестно.

— В Манасе раньше находилась база США. Что сейчас расположено на этой территории?

— Там ничего не находится, эта база передана местному министерству обороны, и министерство обороны контролирует данный объект. Там по сути ничего нет.

— Есть ли связь между бывшей базой США в Манасе и падением Боинга?

— Я думаю, что на самом деле нет. Потому что база США действительно находилась неподалеку от аэропорта, через дорогу. Сам аэропорт базой использовался просто для взлета и посадки. Я очень сомневаюсь, что нынешняя авиакатастрофа имеет какое-то отношение к базе.

Мне кажется, что это событие следует разделить на две вещи: на саму авиакатастрофу и на количество пострадавших. Авиакатастрофы происходят во всех аэропортах всех стран мира. И, к сожалению, бишкекский аэропорт "Манас" не исключение. До этого там, около 10 лет назад, падал тоже самолет, пассажирский. Такое бывает и в Москве, и Нью-Йорке.

Другое дело, что количество пострадавших людей могло быть ниже, если бы самолет не упал на расположенные неподалеку жилые здания. Это дачный поселок, но он был заселен постоянно проживающими там людьми. И эта ситуация, когда неподалеку о взлетно-посадочной полосы, в 900 метрах находятся жилые здания, рискованная. Это известный всем факт, но на него особо не обращали внимание, потому что люди, приезжающие из регионов в Бишкек, заселяют территорию вокруг столицы. Это люди небогатые, они приезжают на заработки. И власти не могут им помочь, они не могут им предоставить какое-то крупное жилье, и люди заселяют окрестные дачные поселки и т.д. Это был риск, который таким образом однажды сработал.

— Окажут ли власти Киргизии поддержку семьям погибших мирных жителей?

— Во-первых, турецкая компания обещает каким-то образом компенсировать ущерб. Во-вторых, власти Киргизии уже обещают выделить материальную помощь. В третьих, уже местные жители, жители столицы через социальные сети собирают вещи для пострадавших: одежду, предметы быта и т.д. Идет сбор средств. Тем более, в Бишкеке достаточно сильна сама организация в случае подобных ЧП, люди действительно идут, вносят деньги и помогают пострадавшим.