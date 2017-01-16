Минобороны — родственникам погибших в крушении "Ту-154": "Простите, что не уберегли"

В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище простились с жертвами крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Представитель Минобороны РФ попросил у родственников погибших прощения и пообещал им поддержку.

Фото: AP

"Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег. Вечная память погибшим", - сказал в ходе церемонии прощания статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков.

В траурных мероприятиях также приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр транспорта Максим Соколов, вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, депутаты Госдумы.

Прощание с главой благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой проходит в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Доктор Лиза будет похоронена сегодня на Новодевичьем кладбище столицы.

Фото: AP

Простится с Доктором Лизой пришли близкие, друзья, сотрудники фонда "Справедливая помощь", коллеги из президентского Совета по правам человека (СПЧ), матери с детьми из Донбасса, которым Глинка помогла получить лечение в российских больницах, лётный состав МЧС, с которым она эвакуировала больных детей из Донбасса.

В числе тех, кто пришёл почтить память - глава СПЧ Михаил Федотов, коллеги по совету Раиса Лукутцова, Яна Лантратова, Кирилл Кабанов, Николай Сванидзе, Александр Брод, Лилия Шибанова, Андрей Бабушкин, Мария Каннабих, а также первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава ЦИК России Элла Памфилова, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, московский омбудсмен Татьяна Потяева, уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова, руководитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

Гражданская панихида по журналистам, погибшим в катастрофе над Сочи прошла в телецентре "Останкино".

С сотрудниками Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда" пришли проститься их родные, близкие, друзья и коллеги. Среди тех, кто пришел проститься с журналистами, - руководители телеканалов и медиахолдингов. Также на церемонии прощания присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Гендиректор НТВ Алексей Земский и глава медиахолдинга "Красная звезда", в состав которого входит телеканал "Звезда", Алексей Пиманов простились с погибшими при крушении Ту-154 журналистами и попросили прощения у их родственников.

"Нет таких слов, которые сейчас наверно можно было произнести. Простите нас, пожалуйста. Всё", - сказал Земский.

"Те ребята, которых мы сегодня провожаем, они генофонд... Они за стеной не прятались, потому что журналисты бывают разные. Есть журналистика одна, другая, они могли найти другую работу, они, наверное, могли не летать туда, куда они летали всегда. Мы провожаем лучших. Простите нас, пожалуйста, за то, что мы их не уберегли", - сказал Пиманов.

Родственники, коллеги журналистов приходят проститься с погибшими в авиакатастрофе сотрудниками телеканалов, люди приносят цветы. Проститься с журналистами также пришли заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и многие другие.

"Что сказать родным и близким - простите, что не уберегли. Обещаем, что будем помогать вам. Это, конечно, ничего не заменит, но мы будем помогать вам, и мы будем помнить о наших ребятах и продолжать работу", - сказал на церемонии гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря вскоре после вылета из Адлера. На борту были 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

На Мытищинском мемориальном кладбище двадцать восьмого декабря состоялись первые похороны погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем.