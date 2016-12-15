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Источник Правда.Ру

Очередной правозащитник арестован за педофилию

Происшествия

Председатель регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" 60-летний Юрий Дмитриев был арестован по решению Петрозаводского городского суда по обвинению в изготовлении порнографических материалов с участием приемной дочери.

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Фото: REX

Судья Эдурад Новоселов удовлетворил ходатайство следствия, избрав  в отношении Дмитриева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 13 февраля 2017 года включительно", - сказал судья Эдуард Новоселов.

По словам судьи, правозащитнику предъявлено  обвинение по ч. 2 статьи "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов", которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

"Дмитриев обвиняется в фотосъемке не достигшей 14-летнего возраста приемной дочери 2005 года рождения в целях изготовления порнографических материалов в период с 1 марта 2012 по 28 сентября 2015 года на территории города Петрозаводска", - отметил судья.

Задержан сотрудниками полиции Дмитриев был утром 13 декабря. В зале суда он заявил, что с предъявленным обвинением  не согласен и вину свою не признает, так как "никаких противозаконных действий в отношении ребенка не совершал".

Напомним, аналогичное обвинение недавно было предъявлено и более известному правозащитнику - известному "борцу с СССР и Россией", почти иконе правозащитного движения Владимиру Буковскому. Причем обвиняет его в педофилии не российское, а британское правосудие.

Судебный процесс над известным советским диссидентом начался в высоком суде Кембриджа 12 декабря 2016 года. На суд 74-летнего Буковского доставили в инвалидном кресле.

Британская прокуратура обвиняет его в изготовлении и хранении детской порнографии. Отметим, что согласно британскому законодательству, под «изготовлением» понимается и скачивание соответствующих изображений из интернета на жесткий диск компьютера. Именно за добывание подобных материалов и  их хранение в своем компьютере  обвиняют Буковского британцы.

О начале этого процесса уже написали все ведущие западные СМИ. Предполагалось, что разбирательство займет не более пяти дней, однако 14 декабря суд был отложен на начал января 2017 года " в связи с пневмонией", неожиданно обнаружившейся у престарелого любителя "клубничных фотографий".

Сам Буковский свою вину отрицает, заявляя, что все материалы ему "подкинуло ФСБ" прямо в компьютер по указанию Путина, действуя заодно вместе со спецслужбами Британии.Однако, как уже заявила британская криминалистическая экспертиза, ничто не свидетельствует о том, что непристойные изображения детей были размещены на компьютерах посылками извне. 

Всего на дисках двух компьютеров Буковского были обнаружены около двадцати тысяч фото и видео с непристойными изображениями несовершеннолетних - с детской порнографией. На некоторых из материалов, обнаруженных на компьютерах Буковского, изображены совсем дети.Причем,  на большей части фотографий изображены мальчики.

В суде Буковский неожиданно заявил, что собирание таких фотографий для него - хобби, примерно как коллекционирование марок. Однако несколько ранее Буковский, обвиняя российские спецслужбы в атаке на его компьютер, заявлял следующее: "Неугодных персон российские спецслужбы пытаются обвинить в педофилии по особому плану. Я их хорошо знаю. Они не хотят меня убить, потому что я и без того умираю. Они хотят убить мою репутацию. Свести историю моей многолетней борьбы к гнусным обвинениям".

Почему же обвинения, после проведенных экспертиз, ему предъявили все-таки британские прокуроры, Буковский не уточняет.

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Темы суд арест Мемориал Петрозаводск
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