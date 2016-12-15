Авиакомпания выплатит пассажирам $1,6 миллиона за "изнурение ожиданием"

Авиакомпания American Airlines позволяла своим рейсам, совершающим внутренние перелёты, находиться на взлётно-посадочной полосе более трёх часов с пассажирами на борту.

Фото: АР

Как сообщает Лайф, за нарушений правил американская компания заплатит рекордный штраф в $1,6 миллионов. Такое решение вынесло Министерство транспорта США.

По данным ведомства, авиакомпания позволяла своим самолётам находиться на взлетной полосе более трёх часов с пассажирами на борту, не предоставляя им возможности покинуть самолёт.

Ранее Pravda. Ru сообщала, что третья по величине авиакомпания в Штатах American Airlines сократила 13 тысяч рабочих мест. Как передавало ВВС, руководство вынуждено было уволить 16 процентов штата в целях экономии средств. American Airlines тогда также была намерена уменьшить зарплату и льготы оставшимся сотрудникам.

Напомним, в ноябре 2011 года фирма AMR Corporation, дочерним предприятием которой является American Airlines, обратилась в суд с просьбой признать ее банкротом. По словам представителей компании, из-за норм трудового законодательства авиакомпания переплачивала сотрудникам около 600 миллионов долларов. За счет увольнений компания планировала уменьшить расходы на персонал на 20 процентов.

Председатель совета директоров American Airlines Томас Хортон тогда выразил уверенность, что из процедуры банкротства компания выйдет в более здоровом финансовом состоянии. Так, согласно нормативу, компания может продолжать работать в штатном режиме, получив возможность некоторое время не платить по долгам, сообщает "ФедералПресс".

В 2008 году Федеральное управление гражданской авиации (FAA) заинтересовалось процедурой техобслуживания в авиакомпании после того, как обнаружились проблемы у Southwest Airlines. FAA провела выборочные проверки 80 самолетов American Airlines, в результате чего были обнаружены незначительные проблемы с проводкой.

По данным The Wall Street Journal, тогда из-за инспекции были отменены почти половина рейсов от всех запланированных компанией. Из-за проверок American Airlines терпела огромные убытки: ведь нужно дополнительно оплатить работу персонала во внеурочные часы, расходы по перерегистрации пассажиров на рейсы других компаний, выплатить пассажирам возмещение.

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