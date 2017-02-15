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Источник Правда.Ру

В краже часов стоимостью в 2,5 миллиона обвиняют экс-сотрудницу "Эха Москвы"

Происшествия

Бывшая сотрудница "Эхо Москвы" 25-летняя Сандра Климова, уволившаяся с радиостанции в 2014 году, арестована решением Савеловского суда города Москвы.

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Фото: скриншот с youtube.com

Поводом для обвинения стала пропажа у её соседки Юлии Носковской нескольких драгоценностей, среди которых часы Audemars Piguet стоимостью около 2,5 миллиона рублей. Всё это якобы хранилось в сейфе у Носковской. Девушки вместе жили в квартире в Москве. 

Адвокат Климовой Даниил Мархиев утверждает, что дорогих часов, в краже которых обвиняется его подзащитная, никто никогда в глаза не видел, поэтому неизвестно, существовали ли они когда-либо. Кроме того, по словам Климовой,  свои украшения Носковская постоянно разбрасывала по всей квартире. Забывала она и под от своего сейфа, который приходилось открывать мастерам.

"В последний раз сейф был заперт полгода, Носковская пожаловалась Сандре о том, что не может его открыть, попросив найти специалиста, - рассказал адвокат Мархиев, - Когда сейф открыли, потерпевшая недосчиталась там часов, кольца и денег. При этом ничего из этого специалист по вскрытию сейфа не видел".

Прямых доказательств вины Сандры Климовой в деле нет, считает адвокат. Все обвинение следствие выстроено  на показаниях полицейского, который и рекомендовал специалиста по вскрытию бронехранилищ. Полицейский был знаком и с Климовой, и с Носковской, но встал на сторону последней. 

Следов драгоценностей хорошо известной в среде московской тусовки Юлии Носковской обнаружить так и не удалось. Близкие Климов в версию кражи не верят. По их мнению, часы были или проданы самой Носковской, либо просто ею утеряны.

Обвинить же Климову "потерпевшая" решила для того, чтобы избежать гнева со стороны человека, подарившего ей дорогой хронометр. К тому же, как объяснила Сандра Климова, заявить о ее причастности  к краже часов Носковская могла и из ревности: за обеими девушками ухаживал один и тот же молодой человек.

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