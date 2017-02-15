Калифорнийские волонтеры спасают брошеных хозяевами животных

Сотни домашних животных остались без хозяев в результате объявленной властями Калифорнии эвакуации населения из трех районов штата. Заботу о них взяли на себя волонтеры. В Чико создан специальный приют для "потеряшек", где их кормят, согревают и не дают впасть в уныние.

Фото: AP

"У нас около 360 или 370 животных, примерно 200 собак. Есть лошади, коровы, овцы, козы, свиньи, морские свинки, крысы, кролики и кошки. Все, кого можно представить, у нас есть. Даже черепаха", — рассказала в интервью сотрудница приюта.

Она отметила, что их подопечные нуждаются не только в пище, воде и одеялах. Волонтеры стараются уделять им как можно больше внимания из-за того, что они потеряли семьи, в которых жили.

Правда.Ру" писала о том, что из-за проливных дождей и снегопадов под угрозой разрушения оказалась самая большая в США плотина на озере Оровилл. Уровень воды в реках резко повысился, конструкция дамбы подверглась эрозии, а экстренный слив воды привел к дополнительным повреждениям.

Местные власти опасались, что размыв аварийного водосброса приведет к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Сброс воды действительно произошел и усилился до 2,8 тысячи кубических метров в минуту.

Сейчас эвакуированным из-за угрозы прорыва плотины жителям разрешили вернуться в свои дома, но призвали их быть готовыми к возможному повышению уровня опасности, "поскольку обстоятельства могут быстро измениться".