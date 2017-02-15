Два журналисты были застрелены в Доминиканской республике во время прямого радиоэфира.
Как сообщает местное издание Peru 21, одновременно радиоведущий также вел прямую трансляцию в Facebook. На запись попал момент, в котором слышны стрельба и женские крики.
По данным полиции, погибшие - ведущий Луис Мануэль Медина и продюсер радио 103FM Лео Мартинес. Кроме того, в ходе стрельбы была ранена женщина, которая в настоящий момент находится в больнице.
Как отмечает издание, неизвестный зашел в студию радиостанции и, не говоря ни слова, начал стрелять по присутствующим в комнате.
Сотрудники правоохранительных органов уже задержали трех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе.
Как сообщала "Правда.Ру", в американском городе Монета, штат Вирджиния в 2015 году во время прямого включения стрелок убил репортера и видеооператора филиала телеканала CBS, Элисон Паркер было всего 24 года, а ее напарнику Адаму Уорду 27 лет. Расстреляв журналистов, преступник, воспользовавшись переполохом, скрылся с места преступления.
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Для читателей Pravda.Ru эту важную новость прокомментировал Владимир ЕВСЕЕВ, заместитель директора Института стран СНГ.
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