Обвинительное заключение по делу "хабаровских живодерок" утверждено Генеральной прокуратурой России. Как сообщил журналистам официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, теперь материалы направят в суд для рассмотрения по существу в Индустриальный районный суд Хабаровска.
В зависимости от роли каждого, они обвиняются по статьям "Жестокое обращение с животными", "Разбой", "Оскорбление религиозных чувств верующих" и "Возбуждение ненависти либо вражды".
Как сообщили в Следственном комитете России, в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями: "Жестокое обращение с животными", "Разбой", "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Возбуждение ненависти либо вражды".
По версии следствия, две несовершеннолетние обвиняемые подруги с июня по август 2016 года с применением садистских методов систематически и жестоко обращались с животными, увечили их и убивали. Установлено, что в 20153-2016 годах одна из девушек размещала в социальные сети "изображения и тексты, оскорбляющие чувства верующих", а также видео нападения на местного жителя. По данным СК РФ, с марта по октябрь 2016 года она с другим несовершеннолетним изготовила и разместила интернете видео, содержащее сцены унижения человеческого достоинства потерпевшего, а 28 июля 2016 года девушки напали на жителя Хабаровска.
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