Заказ на своего жениха пакистанская невеста сделала накануне свадьбы

По обвинению в организации покушения на своего мужа прямо в день свадьбы в Пакистане была арестована невеста.

Фото: AP

25-летний житель города Лахор провинции Панджаб на востоке Пакистана возвращался домой со своей свадебной церемонии. Внезапно по его автомобилю открыли огонь двое неизвестных, проезжавших мимо на мотоцикле, сообщает Daily Pakistan.

Незадачливый жених был ранен и оказался в больнице в критическом состоянии, в то время как нападавшим удалось скрыться. Тем не менее отец пострадавшего немедленно обратился в полицию с обвинениями в адрес невестки, заявив, что именно она стоит за организацией покушения.

Полиция, возбудив дело, немедленно арестовала новобрачную. Расследование этого дела продолжается.

"Правда.Ру" рассказала о том, что в некоторых районах Китая существует странная традиция: гости на свадьбе щекочут невесту, доводя новобрачную до истерики. Британские журналисты, ставшие свидетелями такого обряда, так и не смогли понять, почему жених позволяет гостям так издеваться над несчастной девушкой.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня