ЛГБТ-активиста Серое Фиолетовое выгнали из Донецкой республики

Из ДНР был выдворен ЛГБТ-активист Олег Васильев, известный как Серое Фиолетовое, считавшийся пропавшим без вести с конца января.

Фото: vk.com

Как оказалось, Васильева нашли и задержали на границе Украины и России, в селе Успенка, для досмотра после того, как силовые структуры получили информацию, что экс-участник арт-группы "Война" намерен провести несанкционированную акцию в Донецке. Однако у активиста ничего из задуманного не вышло, и Серое Фиолетовое депортировали туда, откуда пришел, сообщает "Россия 24". Вместе с ним развернули обратно и его спутницу Викторию Мирошниченко.

Ранее в соцсетях появилась тревожная запись - "помогите найти человека". На фото - пропавший или пропавшая, которая когда-то был просто Олегом Васильевым, сейчас Мария Штерн, но предпочитает себя называть Серое Фиолетовое. Активист ЛГБТ-движения пропал не где-нибудь, а на территории Донецкой народной республики. Однако о его местонахождении и даже о том, что активиста должны выгнать из республики, заранее успел сообщить в Facebook израильский культуролог Алек Эпштейн.

"Серое Фиолетовое" - бывший активист арт-группы "Война". Среди перформансов с его участием - "повешение" гастарбайтеров и гомосексуалистов в одном из столичных торговых центров 7 сентября 2008 года, причем сам Васильев изображал одного из казненных гомосексуалов. Были у Серого Фиолетового и совместные акции с "членовредителем-поджигателем" Петром Павленским.

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