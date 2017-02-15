Катастрофа в США: угроза перерастает в бедствие

Эвакуированным из-за угрозы прорыва плотины на озере Оровилл жителям разрешили вернуться в свои дома, но призвали их быть готовыми к возможному повышению уровня опасности, "поскольку обстоятельства могут быстро измениться".

Фото: AP

Починка основного водоотвода плотины на озере Оровилл грозит обойтись бюджету в сумму от 100 до 200 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство AP. Эта сумма была представлена исполняющим обязанности директора Управления водных ресурсов штата Калифорния Биллом Кроилом. По его мнению, окончательный ремонт можно будет начать только весной, после того как в горах растает снег.

Пока же группы рабочих только укрепляют некоторые пострадавшие участки плотины. Угроза ее прорыва остается.

Президент США Дональд Трамп предоставил федеральную помощь штату Калифорния в связи с чрезвычайным происшествием на плотине Оровилл. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Офис шерифа округа Бьютт, штат Калифорния, сообщил о понижении уровня опасности из-за разрушения плотины Оровилл. "Уровень угрозы был снижен до предупреждения о возможной эвакуации. Любой житель, перемещенный в результате эвакуации, может возвратиться домой с 13:00 (00:00 в ночь на среду мск)", — говорится в сообщении в Facebook. Сообщалось также, что уровень воды падает.

Отметим, плотина Oroville — самая высокая в США (240 метров). Объем озера, которое она перегораживает — более четырех кубических километров воды.

"Правда.Ру" писала: из-за проливных дождей и снегопадов уровень воды в реках резко повысился, конструкция дамбы подверглась эрозии, а экстренный слив воды привел к дополнительным повреждениям.

Шериф округа тогда заявил, что размыв аварийного водосброса приведет к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Сброс воды действительно произошел и усилился до 2,8 тысячи кубических метров в минуту.

"Объявлена срочная эвакуация из нижних частей города Оровилла, а также районов вниз по течению реки. Это НЕ учебная тревога. Это НЕ учебная тревога", — сообщалось в самом начале катастрофы на официальной странице Facebook округа Бьютт в Калифорнии. Для эвакуированных жителей было подготовлено временное прибежище в городе Чико округа Бьютт.

По словам шерифа округа Бьютт Кори Хонеа, несмотря на угрозу разрушения, всё же сохранялся шанс восстановить работу дамбы и "предотвратить кризис". По данным местных спасательных служб, разрушение конструкции происходило, но не так быстро, как это прогнозировалось. Многие наблюдатели тогда резонно предполагали, что власти просто давали несколько успокаивающую информацию, для того чтобы не допустить дальнейшего распространения паники среди населения. Похоже, их слова подтвердились.

По данным телеканала KCRA, в городах и населенных пунктах, где проводилась эвакуация, были зафиксированы случаи мародерства. Возвращающимся в свои дома американцам не позавидуешь!

В видеосервисе YouTube организована прямая трансляция с места аварии на крупнейшей плотине США.

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