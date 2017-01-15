Российское торгпредство в Вильнюсе атаковали яйцами

Здание торгового представительства России при российском диппредставительстве в Литве неизвестные забросали яйцами. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба департамента полиции.

Фото: lithuania.mid.ru

"Инцидент произошел 14 января в 09.25 в Вильнюсе, неизвестные забросали яйцами здание торгового представительства России в Литве при посольстве на улице Квечу", - говорится в сообщении.

Полиция добавляет, что в настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.

Забрасывать яйцами представительства России - одно из любимых "развлечений" радикально настроенных молодчиков на Украине. К примеру, здание российской дипмиссии в Одессе "обстреляли" яйцами в день выборов в Государственную думу.

Также одесские радикалы забрасывали российское представительство яйцами и 10 июня, в день приема по случаю дня России.

Нередко яйцами закидывают и политических деятелей или артистов. Так, атакой яйцами был встречен пару лет назад президент Чешской республики Милош Земан.

Этот инцидент, произошедший во время выступления Земана в Праге по случаю 25-летия падения коммунистического режима, первоначально оценивался как преступление против принципов гражданского общества.

Демонстранты призывали Земана к отставке и показывали ему символические красные карточки. Недовольство митинговавших вызвали как предыдущие высказывания Земана о "бархатной революции", так и позиция главы государства в отношении России.

Телохранители пытались защитить Земана и гостей при помощи зонтиков, тем не менее одно яйцо попало в президента Германии Йоахима Гаука, стоявшего на трибуне рядом с главой Чехии.

Полиция посчитала действия мужчины, кидавшегося яйцами в президента, противозаконными и передала его дело на рассмотрение в администрацию района Прага-2. Со своей стороны, районная администрация пришла к выводу, что действия митингующего не содержали признаков преступления или даже проступка.

Однако позднее районные власти пересмотрели свое решение и вернули дело полиции. В октябре 2016 года дело поступило в прокуратуру района Прага-2, а затем в суд, который 3 января 2017 года вынес свое решение: действия демонстранта, забросавшего яйцами главу государства, не являются уголовно наказуемыми, а заслуживают исключительно административного наказания.