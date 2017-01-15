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Источник Правда.Ру

В Москве задержали 19-летнего водителя, устроившего стрельбу из автомата

Происшествия

Столичная полиция задержала 19-летнего водителя иномарки, стрелявшего из охолощенного автомата Калашникова на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

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Фото: REX

"На службу "02" 13 января в 22.19 поступило сообщение о звуках, напоминающих стрельбу в районе дома 71 по Ленинградскому шоссе", - сказал дежурный офицер, добавив, что выстрелы производил молодой человек 1997 рождения на автомобиле KIA Sportage.

Сотрудникам ГИБДД удалось задержать его по горячим следам. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Напомним, охолощенное оружие может стрелять только холостыми патронами, иначе говоря, с его помощью можно только имитировать стрельбу при помощи имитационных снарядов, то есть, фактической опасности оно не представляет. Однако психологическую травму причинить вполне может.

Случаи со стрельбой в Москве не так уж редки. Как сообщала Правда.Ру, 6 января столичные полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из автомата в центре Москвы.

В соцсети выложили видео, на котором неизвестный достает из багажника внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в небо

Началась вся история с того, как сеть был выложен ролик, на котором неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета, похожего на автоматическое оружие. После этого московская полиция начала проводить проверку, виновного нашли и задержали. "Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе полиции.

Хулиганом, стрелявшим в центре столицы, оказался уроженец Махачкалы 1988 года рождения, который приехал в Москву, чтобы трудоустроиться, и проживал в одном из московских хостелов. В настоящее время материалы направлены в следственные органы.

А утром 8 января на юго-востоке Москвы неизвестный убил мужчину, после чего открыл стрельбу по представителям правоохранительных органов. 

Как сообщили в пресс-центре ГУВД столицы, рано утром в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении на улице Васильцовский стан. На место происшествия прибыл экипаж, который установил, что неизвестный выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в мужчину. От полученных ранений он скончался на месте, а стрелявший скрылся.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника, в ходе преследования блокировали его. При задержании он несколько раз выстрелил в полицейских. 

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Темы Москва полиция стрельба
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