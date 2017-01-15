Юношу из Тамбова подозревают в убийстве своей семьи

По подозрению в убийстве трех близких родственников задержан житель рабочего поселка Сосновка (Тамбовская область). Об этом в воскресенье, 15 января, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Фото: мвд.рф

По информации следователей, накануне в одном из домов рабочего поселка Сосновка были найдены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней внучки. По этому факту было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Как отмечается, в кратчайшие сроки по подозрению в преступлении задержали 17-летнего подростка.

По версии следствия, молодой человек из-за постоянных ссор с родственниками зарубил их топором, пока они спали.

Бабушка и сестра подозреваемого скончались на месте, а отец был доставлен в больницу, где в последствии умер.

К сожалению, подобные преступления не являются редкостью и мотивы у преступников самые разные. К примеру, как сообщала Правда.Ру, в середине декабря в в Канавинском района Нижнего Новгорода в собственном доме были обнаружены тела 40-летней женщины и ее 41-летнего мужа с множественными ножевыми ранениями. По версии следствия, к трагедии может быть причастен 16-летний сын убитых.

в Алтайском крае мужчину приговорили к тюремному заключению за убийство своей матери, которая бросила его 29 лет назад в роддоме.

Незадолго до трагедии молодой человек отыскал ее, и они начали общаться. "Совершение преступления мужчина объяснил наличием у него обиды на биологическую мать, которая не участвовала в его воспитании", - отметили в региональном управлении СК РФ.

В марте 2016 года в Самаре подросток совершил зверское нападениена свою собственную семью.

Убийство произошло в квартире дома в Кировском районе Самары. На месте происшествия обнаружили труп 41-летнего мужчины с ножевыми ранениями. 37-летняя супруга убитого и их 13-летняя дочь госпитализированы с ножевыми ранениями в область живота.

Сын погибшего, 15-летний школьник, сознался в убийстве отца и в нападении на мать и сестру.

В конце прошлого года 15-летняя жительница Подмосковья со своим молодым человеком намеревалась убить всю свою семью. После конфликта с отцом, они нанесли ему 30 ран, и ножевой удар в спину матери, после чего скрылись.

16 декабря 2015 года вечером между потерпевшим и его 15-летней дочерью произошел конфликт, после которого девушка заперлась в ванной комнате и сообщила о случившемся своему 18-летнему парню.

Получив не менее 30 ножевых ранений, отец скончался на месте. Ее мать полицейские обнаружили в бессознательном состоянии с ножевым ранением спины, медикам удалось ее спасти. Напасть на старшую сестру подозреваемые не смогли "по не зависящим от них обстоятельствам".