Аномальные морозы в Сербии стали причиной гибели шести человек

Аномальные морозы и снегопады, обрушившиеся на Европу, не обошли и Сербию, где от небывалых холодов погибают люди. Шестой жертвой жестоких заморозков стал житель села, расположенного на юге страны.

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Как сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС), 49-летний Митар Любисавлевич проживал один в селе Реткоцер муниципалитета Медведже в гористой местности на самом юге республики. Сотрудники местного центра соцзащиты обнаружили его тело в субботу.

"Поиски организовал центр соцзащиты, после того как сотрудники выяснили, что он несколько дней не был дома. Тело обнаружено через два дня в снегу в месте Гаварин Поток", — цитирует телеканал главу муниципалитета Небойшу Арсича.

Ранее МВД республики сообщило о 150 эвакуированных и спасенных от замерзания гражданах Сербии, начиная с 6 января. По данным на 11 января, сообщалось о трех погибших. Министр Небойша Стефанович отдал распоряжение о награждении ста сотрудников Сектора по ЧС и Дирекции полиции, которые принимали участие в противодействии последствиям стихии и спасательных операциях.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в девяти муниципалитетах Сербии, а на всей территории страны объявлен красный уровень опасности (наивысший из пяти возможных). Морозы, которые местные СМИ называют сибирскими, стали причиной того, что на основных водных артериях страны - Дунае и Саве - остановлено судоходство из-за льда, который начинает сковывать также и более мелкие реки и озера страны.

Несмотря на то, что власти европейских стран принимают экстренные меры и вводят режим чрезвычайной ситуации, жертвами сильнейших для Европы морозов в одной лишь Польше, по данным Правительственного центра по безопасности, стали 10 человек. В ведомстве напоминают, что экстремальные холода угрожают не только бездомным, но также больным и престарелым людям, живущим в одиночестве.

Не многим лучше дела обстоят в Италии. Там, как сообщалось ранее, число жертв новогоднего похолодания достигло восьми человек. Отмечается, что большинство из них были мигрантами.

Погибшие есть и в Чехии - там морозы не пережили 6 человек. Тела четырех из них были обнаружены на улицах столицы страны - Праги. При этом погибшие могли найти приют в организованных муниципальными властями и гуманитарными организациями на период холодов общежитиях для бездомных, но не воспользовались этой возможностью.

В Греции, по официальным данным, жертвами непогоды стали два человека. Один мужчина был обнаружен спасателями в состоянии сильного обморожения и доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Еще одна женщина скончалась от отравления угарными газами, когда пыталась спастись от мороза, растопив камин.

Как рассказывала Правда.Ру, впервые за прошедшие 63 года замерзло Черное море. Уникальное природное явление можно наблюдать в районе города Бургас, на юге Черноморского побережья Болгарии. Впервые с 1954 года лед образовался в морском порту Бургаса, превратив суда, находящиеся в порту, в ледяные скульптуры.

В этом районе за последние 100 лет море замерзало трижды - в 1929, 1942 и 1954 годах, пишет газета "Труд". Практически полностью замерз Дунай, судоходство по реке остановлено, а в портах на якорь встали более 20 судов. В северо-восточных районах страны и в районе Бургаса из- за сугробов ограничено движение автомобильного транспорта. Здесь отменены и школьные занятия. Минувшей ночью температура воздуха почти по всей территории страны находилась на уровне минус 20 градусов Цельсия.

К слову, как говорят эксперты, аномально холодные зимы были всегда - правда, когда не было термометров, градусы измеряли в понятных параметрах - "замерзающих водах".