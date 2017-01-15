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Источник Правда.Ру

Крупное ДТП под Саратовом: 7 человек погибли

Происшествия

В ночь на воскресенье,  при столкновении минивэна и грузового автомобиля под Саратовом, погибли семь человек. сообщили  в пресс-службе регионального главка МВД.

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Фото: REX

ДТП произошло на 550-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов в районе села Тарумовка Петровского района. 

По предварительной информации, водитель грузовика Volvoс полуприцепом не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с минивэном Toyota. Оба автомобиля съехали в кювет.

"В результате ДТП водитель и шесть пассажиров Toyota от полученных травм скончались на месте", - сказал собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что все погибшие являются гражданами Киргизии.

"Со стороны Саратова ехал минивэн Toyota с семью гражданами Киргизии, которые, по предварительной информации, ехали на заработки. Они вчера вечером пересекли границу (России и Казахстана) в пункте Озинки... К сожалению, семеро погибли, они находятся в морге города Петровска", - сказал сообщил РИА Новости глава района Денис Фадеев.

Следственный комитет уже начал проверку по факту инцидента: "Начата доследственная проверка по факту гибели в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на участке автодороги на территории Петровского района, семи человек", - говорится в сообщении на сайте регионального  СК.

По данным ведомства, в настоящее время на место происшествия под руководством замруководителя регионального управления СК выехала группа, в состав которой вошли опытные следователи и криминалисты, также устанавливаются сведения о погибших, а также причины и обстоятельства произошедшего.

Гибель людей в результате аварий на дорогах, к сожалению, не является редкостью. Так, в начале декабря жертвами крупного ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, согласно предварительным данным, стало двенадцать человек, девятеро из них - дети в возрасте от 12 до 14 лет. 

Автобус, ехавший из Ханты-Мансийска, два легковых автомобиля и грузовик столкнулись  на 926-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. по словам представителя МВД, с фурой столкнулся автобус, после чего его развернуло.

Страшная авария на трассе "Кавказ" в Чечне унесла жизни восьми человек, в том числе двух детей. ДТП случилось вблизи Чернореченского поста в ночь на 28 ноября. Столкновение спровоцировал пьяный водитель.

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Темы авария Саратов столкновения
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