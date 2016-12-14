Житель Смоленской области расстрелял приехавших на вызов пожарных

Житель Смоленской области, который открыл стрельбу по прибывшим на вызов сотрудникам МЧС, поджёг свой дом и застрелил двух человек. Об этом сообщила представитель регионального СК Нина Василькова.

Источник: gibdd.ru

Ранее в СУСК по региону рассказали, что мужчина в камуфляже открыл огонь по спасателям, прибывшим на вызов. Сообщалось, что стрелок задержан.

В деревню Польша вечером в среду, 14 декабря, прибыли два пожарных расчета, так как оттуда поступил сигнал о возгорании жилого дома. По пожарным был открыт огонь из автоматического оружия, трое сотрудников МЧС получили ранения.

Предполагается, что местный житель до этого поджег свой дом, а затем стал поджигать дом соседа. Когда из соседнего дома вышел хозяин, мужчина выстрелил в него из автомата, хозяин скончался на месте. Затем поджигатель стал вести хаотичную стрельбу и застрелил еще одного жителя деревни.

По словам представителя регионального СК, личность стрелявшего устанавливается, его адекватность и мотивы стрельбы выясняются, передает РИА Новости.

На месте дома, где произошел пожар, работают правоохранительные органы — СК, прокуратура, УМВД. Не исключается, что в сгоревшем доме могут быть и другие жертвы поджигателя.

Жизнь пострадавших сотрудников МЧС вне опасности, им оказана помощь. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК "Убийство двух и более лиц".

Напомним, Правда.Ру сообщала о громком нападении на сотрудника МЧС, которое произошло летом прошлого года. Банда преступников, вооруженных топорами и мачете напала на группу молодых людей в районе Солнцево на юго-западе Москвы в ночь на 2 августа.

При этом сержант внутренней службы МЧС, который приехал из Воронежа в Москву на присягу к другу стал жертвой озверевших маньяков — ему отрубили руку и ногу. Остальным его приятелям (в компании, подвергшейся нападению было 6 человек) удалось вырваться из рук неизвестных.

Позже следователям Солнцевского межрайонного следственного отдела СКР удалось установить личность преступника. Выяснилось, что подозреваемый недавно освободился из колонии, в которую был помещен судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ему на момент освобождения было 32 года.

По версии следствия, две компании мужчин повздорили между собой.