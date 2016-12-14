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Источник Правда.Ру

В Челябинске пьяный пассажир вместо оплаты обстрелял таксиста

Происшествия

В Челябинске пассажир такси в нетрезвом состоянии, отказавшись оплачивать проезд, открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате чего пострадал работник службы заказов такси. Уточняется, что пострадал не тот водитель, который подвозил мужчину, а пришедший ему на помощь.

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Инцидент произошел на улице Островского. Пассажир такси отказался платить в конце поездки и попытался сбежать после вежливой просьбы оплатить проезд. Таксист вызвал на место происшествия своих коллег, нажав в специальном приложении тревожную кнопку. Подъехавшие сотрудники попытались скрутить пассажира, но он достал травматический пистолет и открыл стрельбу по таксистам, в результате чего ранил одного из них.

47-летний мужчина получил травму ноги и ушиб грудной клетки, сообщает Газета.ру.

Стрелявший клиент был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве по части 1 статьи 213 УК РФ. Отмечается, что задержанный нигде не работает и ранее был судим.

Осенью от рук нетрезвых челябинцев пострадал другой таксист. Его избили пассажиры за отказ везти их со стаканами пива в руках. По словам пострадавшего, заказ поступил от одного из баров. Когда клиенты сели в машину, мужчина предупредил, что не повезёт их, так как напиток из находившихся у них в руках стаканов может расплескаться и испачкать салон. Разозлившиеся челябинцы принялись избивать водителя, а когда он попытался скрыться, несколько раз выстрелили вслед. Позже таксист обнаружил, что несостоявшиеся пассажиры разбили стёкла и помяли кузов его автомобиля.

Кстати, таксисты вошли в список профессий, которые со временем исчезнут. Их заменят машины, уверены эксперты. В прошлом году компании Uber и Google объявили, что совместно с крупнейшими производителями автомобилей собираются сэкономить на водителях такси. По мнению главы Uber Тревиса Каланика, сервис можно значительно удешевить, если отпадет надобность платить "лишнему человеку в машине".

Предполагается, что уже в конце нынешнего года в английском городке Милтон-Кинс появятся первые полностью автоматизированные такси. И это пока только начало!

Правда, глава Ассоциации таксистов Стив Макнамара уверен, что в ближайшее время безработица шоферам не грозит. "Для того, чтобы автономные автомобили могли возить пассажиров по дорогам, потребуются серьезные изменения в законодательстве, — заявил он в интервью Би-Би-Си. — К тому же технология еще далека от совершенства, необходимо будет провести множество испытаний и тестов в условиях оживленного городского движения. На это уйдет много лет.

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