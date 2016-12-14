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Больного раком жителя Подмосковья лечили от радикулита

Происшествия

Следователи расследуют дело о халатности врачей после гибели пациента, которого неделю лечили от радикулита, а доставили в больницу с диагнозом "пневмония".

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Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

Мужчина обращался за медицинской помощью дважды в конце октября. Ему поставили диагноз: радикулит. Через несколько дней состояние ухудшилось. Тогда врачи написали, что у пациента пневмония. Его отправили в больницу. В медучреждении 2 ноября мужчина скончался.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУСК, согласно медицинскому свидетельству о смерти, причиной смерти является другое заболевание.

"По результатам проведенной проверки… возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

В силовых структурах отметили, что у мужчины на самом деле был рак.

Следователям предстоит дать оценку действиям медиков.

Халатность врачей все чаще фигурирует в СМИ. В начале ноября стало известно об ослепшей четырехлетней девочке на Камчатке. Она лишилась зрения из-за того, что в больнице не было офтальмолога. В отношении руководства больницы возбудили уголовное дело.

А в конце октября следователи завели дело после сообщений СМИ о том, что пациент в Подмосковье потерял руку из-за халатности врачей. Мужчине ампутировали конечность из-за того, что помощь ему оказали лишь через неделю после обращения. Дело было заведено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья населения, повлекших тяжкий вред здоровью".

Несколько лет назад погиб шестилетний мальчик. Ребенок умер в частной нижегородской клинике, во время навязанной родителями операции по удалению аденоидов. В медучреждении, куда родителя обратились по поводу частых отитов у сына, им сказали, что ребенку нужно срочно удалять аденоиды, иначе мальчик не доживет до 14 лет.

И такие случаи происходят не только в России. В этом году СМИ сообщили, что 250 тысяч американцев расстались с жизнью из-за ошибок врачей. Как говорится в статье издания The Independent со ссылкой на полный текст отчета в журнале BMJ, проанализировав массив статистики смертности с 2000 по 2008 годы и экстраполировав выводы на современные США, ученые пришли к выводу, что несвоевременная, недостаточно тщательно проведенная и/или ошибочная диагностика, равно как и неправильное и/или чрезмерное лечение, вероятно, являются причинами более 250 тысяч смертей в стране за 2015 году. При этом исследователи не учитывали операции, приведшие к летальному исходу.

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