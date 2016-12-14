В Москве ребенок упал с высоты 16 этажа и выжил

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Ребёнок выпал с 16-го этажа жилого дома в районе Новокосино на востоке Москвы и выжил. Он находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Московского авиационного центра.

ЧП случилось днем в среду в районе Новокосино. По предварительной информации, упавший ребенок — мальчик в возрасте шести лет. Вероятно, его оставила без присмотра мама. Малыш выпал с балкона, рассказал РИА Новостям источник в экстренных службах.

Пострадавший был доставлен вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачами Московского авиационного центра были проведены реанимационные мероприятия.

Состояние мальчика оценивается как тяжелое, но стабильное, он находится в реанимации.

Следственный комитет начал проверку по факту падения ребенка.

В последнее время СМИ все чаще сообщают о случаях, когда дети, оставленные без присмотра, падают из окон. Правда, такие инциденты случаются в основном весной и летом, когда окна открыты. Зачастую детей не выдерживает москитная сетка.

В апреле этого года из окна многоэтажки на западе Москвы упал годовалый ребенок. Родителей с ним рядом не было. Сообщили о случившемся в дежурную часть очевидцы. Мама и папа нашли своего ребенка уже на улице. Малыш выжил.

К счастью, такие случаи нередко заканчиваются хорошо. В Стерлитамаке 11-летний мальчик спас жизнь годовалой девочке, выпавшей из окна. По словам мальчика, в тот день он ждал на улице своих друзей и заметил, что на втором этаже на подоконнике стоит маленькая девочка.

"Я её заметил и сразу понял: что-то плохое может произойти, — рассказал в интервью "Стерлитамакскому рабочему" Ярослав. — Смотрю, она всё ближе к краю подходит, ну и я приближаюсь. Только подумал — как ловить, а она уже летит. Руки успел подставить и упал под её весом".

В Екатеринбурге маленькая девочка чудом выжила благодаря соседу, который в момент происшествия гулял с собакой. В тот злополучный вечер маленький ребенок остался дома один после того, как мама привела его из детского сада, а сама ушла на работу в магазин. Девочка соскучилась по маме и захотела ее навестить, а заметив, что двери в квартиру закрыты, решила покинуть помещение через окно.

Спасителю удалось поймать ребенка одной рукой. После инцидента его госпитализировали. Мужчина сломал все пальцы на руке. Позже спаситель ребенка заявил, что не хочет принимать вознаграждение.

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