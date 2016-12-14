В Свердловской области ведется проверка после смерти мужчины, которого нашли в его квартире с медвежим капканом на голове.
Жителя Качканара с головой в капкане на днях нашла его мать, пришедшая к 36-летнему сыну в гости. Женщина забила тревогу после того, как ее сын перестал выходить на связь.
Что именно произошло, пока неясно, однако следователи предполагают, что таким образом мужчина мог покончить с собой. Известно, что он любил охоту. Погибший страдал постоянной депрессией и состоял на учете у психиатра, сообщает "Уралинформбюро".
Сейчас ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Также проводится комплекс всех необходимых экспертиз, опрашиваются родственники и друзья погибшего.
Как ранее писала Правда.Ру, похожий случай произошел в Волгограде весной этого года. Посреди ночи 33-летний мужчина отрезал себе голову лезвием бритвы. Его мать услышала крик сына и прибежала к нему в комнату. Несчастная женщина была повергнута в шок тем, что увидела.
По словам следователя, мужчина вытащил из бритвенного станка лезвие и пытался отрезать себе голову. На крики прибежал сосед умершего, который так и не смог остановить буйного парня. Мужчина практически отрезал себе голову.
Психологи и полиция пытаются разобраться, почему в стране становится больше самоубийств. Одна из причин — множество информации, а нередко и призывов к суициду в соцсетях.
Роспотребнадзор сообщил, что около 30% ссылок, ведущих к материалам о способах совершения суицида и призывов к самоубийству, приходятся на социальную сеть "Вконтакте". И это не учитывая 9357 страниц такого содержания, которые были заблокированы с 1 ноября 2012 года. Ведомство также рассказало, что запрещенная информация, к которой относятся описания способов совершения самоубийства с сопровождение фото- и видеоматериалами, рисунками, в том числе для детей, наиболее часто размещается на интернет-страницах социальных сетей, видеохостингов. Призывы к самоубийству содержатся на страницах открытых и закрытых групп с такими названиями, как "Суицид", "Резать вены", "Смерть из-за любви".
Эти группы постоянно блокируют, однако их создается все больше. В их числе — группы про самоубийства для подростков. Так называемые "группы смерти".
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