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Источник Правда.Ру

В МВД рассказали, как ИГИЛ снабжали российскими паспортами

Происшествия

МВД России ликвидировало семь подпольных лабораторий по производству поддельных документов, благодаря которым преступники отправляли новобранцев воевать в Сирию.

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Фото: REX

— Ликвидировано семь крупных подпольных лабораторий, изъято большое количество бланков паспортов, печатей и штампов, — цитирует министра внутренних дел в ходе своего выступления в Совете Федерации Владимира Колокольцева "Интерфакс".

Ранее Правда.Ру сообщала, что в этом году ФСБ задержала в Москве группу вербовщиков террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории России. В общей сложности, силовики надели наручники на 18 человек. Задержанные не только агитировали людей к вступлению в запрещенную в РФ группировку, но и обеспечивали "новобранцев" поддельными документами.

— С их помощью осуществлялась переправка рекрутов на территорию Сирии с целью участия в боевых действиях на стороне незаконных вооружённых формирований, включая так называемое "Исламское государство", — подчеркнул Колокольцев.

Радикальные псевдорелигиозные организации упорно ищут новых адептов и жертв. Часто это одно и то же. Темная война лжи идет по всему миру. В нашей стране среди бела дня происходит вербовка в террористические группировки, в частности в ИГИЛ.

Как рассказывают эксперты, существуют многие психологические инструменты, которые вербовщики знают и активно пользуются ими. Вербовщики проходят специальную школу для того, чтобы через соцсети или в личном контакте подстраиваться к своему собеседнику. Первое и самое главное в вербовке — расположить человека к себе, завоевать его доверие. Дальше уже можно постепенно продвигаться по хорошо известным отработанным методикам.

Сразу никто не вербует. Все это происходит постепенно, это — технология манипулирования. И они берут на заметку и обрабатывают чаще всего молодых, неопытных и необразованных людей, которые проще поддаются таким вещам. А такого формата людей сейчас очень много. У нас расшатаны устои, у многих, особенно у молодежи, нет целостной системы базовых ценностей. Люди даже не знают, чем заниматься, у них нет целей в жизни.

Также боевики могут проникнуть на территорию страны под видом вынужденных переселенцев или трудовых мигрантов. По словам Колокольцева, на рост числа прибывающих в Россию мигрантов существенное влияние оказывают события, происходящие в Сирии и ряде других стран. По словам главы МВД, обострение ситуации в Центральной Азии приводит к увеличению числа попыток проникнуть в нашу страну под видом беженцев террористов.

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Темы ИГИЛ террористы
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