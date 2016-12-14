Лихач-убийца детей на Gelendewagen признал свою вину

Водитель Mercedes Gelandewagen, сбивший на пешеходном переходе в Москве двух девочек, на допросе признал свою вину. Об этом сообщала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщает РИА Новости, ДТП произошло 12 декабря на Мосфильмовской улице. Мужчина, находясь за рулем автомобиля Mercedes Gelandewagen, сбил двух восьмилетних девочек-близнецов и скрылся с места аварии. При этом дети вместе с матерью переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, следователи назначили несколько судебно-медицинских экспертиз. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что в Волгоградской области арестован водитель автобуса "Москва — Дагестан", сбивший на пешеходном переходе троих детей. ДТП произошло на 73-м километре трассы Волгоград — Москва. Пострадавшие дети ехали из райцентра Кумылженская в Волгоград в сопровождении бабушки. Когда их автобус остановился на плановой санитарной остановке, бабушка вместе с внуками попыталась перейти на другую сторону дороги. В этот момент и случилось несчастье.

"Бабушка в ДТП не пострадала", — рассказала начальник пресс-службы областного главка МВД Светлана Смольянинова, чего не скажешь о детях: три девочки 5, 11 и 13 лет погибли.

"Сейчас 27-летний водитель автобуса, сбивший насмерть троих детей на трассе Москва — Волгоград, задержан, с ним проводятся все необходимые в таких случаях экспертизы. Назначена и автотранспортная экспертиза", — сказала Смольянинова.

Как справиться с лихачами, стритрейсерами и пьяными водителями на российских дорогах? Нужно ли создать в ГИБДД телефон доверия? Как вести себя водителю или пешеходу, если на дороге неадекватный водитель?

"Уже в ближайшее время будет законодательно прописано наказание за агрессивную езду. Я знаю, что наказание за это будет очень суровым, связанным с лишением прав и очень высокими штрафами. Вменяться оно будет "автоматом".

Я убежден, что нам срочно нужен в стране некий телефон быстрого реагирования при ГАИ. Возникает довольно много ситуаций, когда даже я, не жалобщик по жизни, хотел бы позвонить и сказать: на дороге — сумасшедший, номер его машины такой-то.

Телефон доверия должен быть напрямую связан с оперативными службами, вслед за звонком выезжает какая-то дежурная бригада и останавливает придурка. Но если полиция убедится, что это был ложный вызов, она спросит с меня, звонившего", — рассказал ранее Pravda.Ru автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

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