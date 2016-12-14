Водитель Mercedes Gelandewagen, сбивший на пешеходном переходе в Москве двух девочек, на допросе признал свою вину. Об этом сообщала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.
Как сообщает РИА Новости, ДТП произошло 12 декабря на Мосфильмовской улице. Мужчина, находясь за рулем автомобиля Mercedes Gelandewagen, сбил двух восьмилетних девочек-близнецов и скрылся с места аварии. При этом дети вместе с матерью переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По словам Ивановой, следователи назначили несколько судебно-медицинских экспертиз. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что в Волгоградской области арестован водитель автобуса "Москва — Дагестан", сбивший на пешеходном переходе троих детей. ДТП произошло на 73-м километре трассы Волгоград — Москва. Пострадавшие дети ехали из райцентра Кумылженская в Волгоград в сопровождении бабушки. Когда их автобус остановился на плановой санитарной остановке, бабушка вместе с внуками попыталась перейти на другую сторону дороги. В этот момент и случилось несчастье.
"Бабушка в ДТП не пострадала", — рассказала начальник пресс-службы областного главка МВД Светлана Смольянинова, чего не скажешь о детях: три девочки 5, 11 и 13 лет погибли.
"Сейчас 27-летний водитель автобуса, сбивший насмерть троих детей на трассе Москва — Волгоград, задержан, с ним проводятся все необходимые в таких случаях экспертизы. Назначена и автотранспортная экспертиза", — сказала Смольянинова.
Как справиться с лихачами, стритрейсерами и пьяными водителями на российских дорогах? Нужно ли создать в ГИБДД телефон доверия? Как вести себя водителю или пешеходу, если на дороге неадекватный водитель?
"Уже в ближайшее время будет законодательно прописано наказание за агрессивную езду. Я знаю, что наказание за это будет очень суровым, связанным с лишением прав и очень высокими штрафами. Вменяться оно будет "автоматом".
Я убежден, что нам срочно нужен в стране некий телефон быстрого реагирования при ГАИ. Возникает довольно много ситуаций, когда даже я, не жалобщик по жизни, хотел бы позвонить и сказать: на дороге — сумасшедший, номер его машины такой-то.
Телефон доверия должен быть напрямую связан с оперативными службами, вслед за звонком выезжает какая-то дежурная бригада и останавливает придурка. Но если полиция убедится, что это был ложный вызов, она спросит с меня, звонившего", — рассказал ранее Pravda.Ru автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.
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