СМИ: брата Ким Чен Ына убили отравленными иглами

Южнокорейское телевидение со ссылкой на неназванные источники в правительстве сообщило, что в Малайзии якобы убит брат лидера КНДР Ким Чен Нам.

Ким Чен Нам. Фото: "Википедия"

Как передает агентство "Рёнхап", Ким Чен Нам был убит в аэропорту двумя женщинами с "отравленными иглами", нападавшие якобы скрылись, но полиция Малайзии подозревает, что они были агентами КНДР.

Агентству Reuters малайзийская полиция сообщила, что неизвестный северокорейский мужчина умер по пути в госпиталь из аэропорта в Куала-Лумпур. Опознан он пока не был.

К слову, источники, на которые ссылаются СМИ, в частности агентство "Рёнхап", славятся фейковыми новостями. К примеру, перу журналистов агентства принадлежит рассказ про генерала, расстрелянного из зенитки. Дело было в 2015 году и убили его бедного за то, что он заснул при Киме. Но самое смешное, что злосчастный генерал воскрес ровно тогда, когда новость влезла на вершины топов всех агентств и поисковиков.

А газета The Chosun Ilbo ранее сообщала о том, что Ким Чен Ын якобы поклонник Гитлера, и о возможном теракте при помощи отравленных воздушных шаров на саммите G20. Вся эта информация в других источниках не подтвердилась.

Однако стоит напомнить, что ранее США и Южная Корея уже сообщали о создании спецназа для ликвидации Большого Кима.

Отметим также, что брат лидера Северной Кореи давно жил за рубежом и не поддерживал отношений с Ким Чен Ыном. Но одно время его считали возможным преемником Ким Чен Ира.

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