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Источник Правда.Ру

Максимальная угроза: разрушающаяся плотина смоет Калифорнию?

Происшествия

В эти часы в США происходит крупная катастрофа: разрушается самая высокая в США плотина Oroville, построенная в окрестностях калифорнийского города Оровилл, откуда власти уже эвакуировали около 190 тысяч человек.

Максимальная угроза: разрушающаяся плотина смоет Калифорнию
Фото: AP

Смотрите фоторепортаж: Калифорния уходит под воду 

На данный момент жителей восьми населенных пунктов эвакуировали. Люди покидали свои дома, забрав лишь самое необходимое. По словам одного из местных жителей Роберта Брабанта, во время эвакуации на дорогах скопилось много людей и было ощущение хаоса, передает РИА "Новости".

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун отдал распоряжение о введении чрезвычайного положения. Более 20 тысяч военных национальной гвардии приведены в полную готовность. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл. 

Ранее "Правда.Ру" писала, что из-за проливных дождей и снегопадов уровень воды в реках резко повысился, конструкция дамбы подверглась эрозии, а экстренный слив воды привёл к дополнительным повреждениям.

Шериф округа заявил, что размыв аварийного водосброса приведет к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Сброс воды был усилен до 2,8 тысячи кубических метров в минуту.

"Объявлена срочная эвакуация из нижних частей города Оровилла, а также районов вниз по течению реки. Это НЕ учебная тревога. Это НЕ учебная тревога", - сообщалось в официальной странице Facebook округа Бьютт в Калифорнии.

Для эвакуированных жителей подготовлено временное прибежище в городе Чико округа Бьютт.

По словам шерифа округа Бьютт Кори Хонеа, несмотря на угрозу разрушения, всё же сохраняется шанс восстановить работу дамбы и "предотвратить кризис". По данным местных спасательных служб, разрушение конструкции происходит, но не так быстро, как это прогнозировалось.

Выдержит ли разрушающийся водосброс самой высокой в США плотины Oroville в Калифорнии, должны были показать ближайшие часы, сообщает департамент водных ресурсов штата. Спустя некоторое время стало известно, что непосредственная угроза прорыва плотины якобы миновала, однако власти по-прежнему не рекомендуют местным жителям возвращаться в свои дома.

Многие наблюдатели резонно предполагают, что власти дают несколько успокаивающую информацию для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения паники среди населения; ситуация по-прежнему чрезвычайно опасная.

По данным телеканала KCRA, в городах и населённых пунктах, где проводится эвакуация, зафиксированы случаи мародёрства. По словам офицера полиции города Оровилла, несколько правонарушителей задержаны.

В видеосервисе YouTube организована прямая трансляция с места аварии на крупнейшей плотине США.

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