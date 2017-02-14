Во Владивостоке на месте дороги появилась 20-метровая яма

Во Владивостоке на дороге образовалась 20-метровая яма. ВИДЕО

Во Владивостоке обрушилась часть дороги. Это случилось на улице Станюковича время строительства высотного дома. По информации ГУ МЧС по Приморскому краю, размер провала составил 10 метров в ширину и 50 метров в длину, глубина до 20 метров.

скриншот с видео

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, из-за угрозы дальнейшего обрушения за участком установлено видеонаблюдение. Об этом

"В настоящее время главная задача — предотвратить дальнейшее обрушение дороги и повреждение трубы, чтобы жители микрорайона не остались без горячего водоснабжения и тепла. Там работают специалисты, МЧС, полиция и сетевики, а также администрация города. Ограничено движение, выставлены знаки, запрещающие проезд и проход в данном месте", — рассказала радиостанции "Говорит Москва" специалист пресс- службы администрации города Валентина Козлова.

По её словам, застройщики проведут экспертизу для установления точной причины происшествия.

Прокуратура проводит проверку.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", дом, гараж, баня и сарай провалились под землю в поселке Вышков Брянской области. По сообщению очевидцев, на месте провала образовалась огромная воронка, ее диаметр составил 30 метров, глубина — до 5 метров.

А до этого эксперты рассказали, уйдет ли под землю Уфа. Архитекторы и спасатели в Уфе, где под землю провалился припаркованный автомобиль, просят местных жителей не беспокоиться и уверяют, что город не провалится в карстовую пустоту.

В то же время они не могут с точностью предсказать, где и когда в Уфе еще раз может произойти обвал грунта. Напомним, местные СМИ писали, что в городе произошло сразу несколько случаев провала грунта. Так, огромная яма появилась на проезжей части по улице Первомайской в Черниковке, рядом с кинотеатром "Победа".

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