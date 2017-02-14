В Москве напали на инкассаторов: в городе введен план "Перехват"

В Москве совершено нападение на инкассаторов. Это случилось на улице Римского-Корсакова. Трое мужчин напали на сотрудников ФГУП "Главный центр специальной связи". Это фельдъегерская служба в составе Россвязи, которая занимается доставкой секретных и ценных отправлений, наркотических средств, оружия и опасных грузов, а также наличных денег.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Нападавшие подъехали к отделению Почты России и попытались отнять сумку у инкассаторов. Завязалась перестрелка. Один из злоумышленников был убит, двое других скрылись. Инкассаторы не пострадали.

Сейчас преступников ищут. В городе введен план "Перехват". Возбуждено дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц из корыстных побуждений", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК.

Как передает "Лайф", один из налетчиков ждал жертв в засаде под видом дворника.

Мужчина, переодетый в оранжевую спецовку дворника, ходил, помахивая лопатой, по улице неподалёку от подъезда, где вскоре произошло нападение. В тот момент, когда сотрудники вышли из машины, злоумышленник бросился к ней.

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