Жительница Петербурга требует от врачей 2 млн за смерть новорожденной дочки

Петербурженка обвиняет врачей в смерти своей новорожденной дочки и требует моральную компенсацию — 2 млн рублей. Ребенка женщина потеряла год назад. По ее словам, она около 5 часов она пролежала под стимуляторами, пока врачи решались на проведение родов.

Фото: REX

В итоге новорожденная девочка умерла через 2,5 часа после операции, согласно медицинскому заключению "от тяжелой асфиксии". При этом в течение беременности врачи давали женщине положительные прогнозы.

Причины случившегося выявит судебно-медицинская экспертиза. Между тем медики ни в женской консультации, ни в роддоме себя виновными не считают, говорят, что сделали все, что могли. Однако после случившегося врачи уволились по собственному желанию, передает "Лайф".

В суд представители консультации и роддом также не пришли. Но петербурженка не сдается и хочет наказать виновных.

На днях СМИ писали о случае в Нижнем Новгороде, где скончался новорожденный мальчик. В суде удалось доказать вину медсестры, которая поставила ребенку внутривенный катетер, при этом не обработала надлежащим образом свои руки и занесла младенцу инфекцию, от чего он скончался. Ей дали два года ограничения свободы.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!