Петербурженка обвиняет врачей в смерти своей новорожденной дочки и требует моральную компенсацию — 2 млн рублей. Ребенка женщина потеряла год назад. По ее словам, она около 5 часов она пролежала под стимуляторами, пока врачи решались на проведение родов.
В итоге новорожденная девочка умерла через 2,5 часа после операции, согласно медицинскому заключению "от тяжелой асфиксии". При этом в течение беременности врачи давали женщине положительные прогнозы.
Причины случившегося выявит судебно-медицинская экспертиза. Между тем медики ни в женской консультации, ни в роддоме себя виновными не считают, говорят, что сделали все, что могли. Однако после случившегося врачи уволились по собственному желанию, передает "Лайф".
В суд представители консультации и роддом также не пришли. Но петербурженка не сдается и хочет наказать виновных.
На днях СМИ писали о случае в Нижнем Новгороде, где скончался новорожденный мальчик. В суде удалось доказать вину медсестры, которая поставила ребенку внутривенный катетер, при этом не обработала надлежащим образом свои руки и занесла младенцу инфекцию, от чего он скончался. Ей дали два года ограничения свободы.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Для читателей "Правды.Ру" эту важную новость прокомментировал Владимир ЕВСЕЕВ, заместитель директора Института стран СНГ.
Как рассказал предприниматель Урмас Сыырумаа, эстонской экономике мешает развиваться "политическое упрямство".
В погранслужбе ЛНР заявили о том, что разведгруппа ВСУ, попытавшаяся вчера проникнуть на территорию республики, вероятно, была уничтожена.