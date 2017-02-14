Защитники окружающей среды еще 12 лет назад предупреждали власти США, что самая высокая плотина в стране может разрушиться. Но все заявления были проигнорированы. Об этом сообщает телеканал NBC.
"Мы убеждали их, что необходимо обнести водослив плотины бетоном, аргументируя это тем, что отсутствие надлежащего водостока … приведет к катастрофическим наводнениям", — цитирует телеканал слова главы одной из организаций, выступающих за защиту окружающей среды, Рона Сторка.
В частности, высказывались опасения, что из-за дождей основной и дополнительный водосток плотины могут быть перегружены, что приведет к затоплению районов Оровилла, расположенных вниз по течению, передает РИА "Новости".
Кроме того, прошлой осенью правозащитники — организация "Friends of the River" (друзья реки — ред.) направила петицию в Федеральную комиссию по регулированию в области энергетики, в которой предупредила о том, что плотина не отвечает современным стандартам. Но из-за отсутствия финансирования документ отклонили.
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Напомним, в основном водосбросе плотины была выявлена промоина, которая продолжает увеличиваться. К повреждению как основного, так и аварийного водосброса Оровильского водохранилища, второго по величине в Калифорнии, привели обильные осадки последних дней. Объем водохранилища составляет примерно 4,3 миллиарда кубометров воды. Оровильская плотина высотой в 235 метров является самой высокой в США, превышая знаменитую плотину Гувера на 12 метров.
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Позже стало известно, что губернатор Калифорнии направил в администрацию президента США Дональда Трампа письмо с просьбой о помощи на федеральном уровне для жителей, пострадавших от разрушения плотины, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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