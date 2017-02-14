В Татарстане осудили женщину, которая убила своего младенца соской с водкой

Жительница Алексеевского района Татарстана, 29-летняя Римма Черкесова, убившая своего сына, дав ему соску с водкой, признана судом виновной.
"Черкесова приговорена к 1,5 годам ограничения свободы и к выплате штрафа в размере 20 тысяч рублей", — сообщили в Следственном комитете Республики Татарстан.
Как стало известно в ходе расследования уголовного дела, 25 сентября Черкесова у себя дома в деревне Ялкын решила успокоить плачущего сына, для чего несколько раз обмакнула соску-пустышку в водку и дала ее мальчику. В результате ребенок скончался от острого отравления этиловым спиртом.
По данному факту было возбуждено дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".
Свою вину Римма Черкесова признала, в итоге было принято решение приговорить ее к ограничению свободы и штрафу.
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