В совращении школьников обвинили заместителя директора по воспитательной части одной из школ Красногорска.
Педагога подозревают в рекламе среди детей порнографических материалов. Проверкой этой информации занимаются следователи, сообщается на сайте областного управления СКР.
В совращении малолетних школьников подозревается замдиректора по воспитательной части одной из школ Красногорска. Он мог распространять порноматериалы среди своих воспитанников, сообщает "РЕН-ТВ" со ссылкой на источник. По предварительным данным, педагог совершал развратные действия в отношении двоих девятиклассников прямо в помещении школы.
При этом мать преподавателя заявила, что не верит в виновность своего сына. По ее словам, им в школе все были довольны — и родители, и директор.
В настоящее время учитель уволен. СК РФ по Московской области проводит проверку по этому факту. По ее результатам будет решено, есть ли в случившемся состав преступления.
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Для читателей "Правды.Ру" эту важную новость прокомментировал Владимир ЕВСЕЕВ, заместитель директора Института стран СНГ.
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