В школе Красногорска разразился интим-скандал из-за совращения учеников

В совращении школьников обвинили заместителя директора по воспитательной части одной из школ Красногорска.

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Педагога подозревают в рекламе среди детей порнографических материалов. Проверкой этой информации занимаются следователи, сообщается на сайте областного управления СКР.

В совращении малолетних школьников подозревается замдиректора по воспитательной части одной из школ Красногорска. Он мог распространять порноматериалы среди своих воспитанников, сообщает "РЕН-ТВ" со ссылкой на источник. По предварительным данным, педагог совершал развратные действия в отношении двоих девятиклассников прямо в помещении школы.

При этом мать преподавателя заявила, что не верит в виновность своего сына. По ее словам, им в школе все были довольны — и родители, и директор.

В настоящее время учитель уволен. СК РФ по Московской области проводит проверку по этому факту. По ее результатам будет решено, есть ли в случившемся состав преступления.

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