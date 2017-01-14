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Полиция задержала актрису "Театра.doc" во время спектакля

Происшествия

Петербургская полиция задержала представителей "Театра.doc" — актрису Марину Карлышеву и режиссера Всеволода Лисовского во время спектакля. В рамках спектакля "Неявные воздействия" актеры выступали непосредственно в городском пространстве.

Полиция задержала актрису Театра.doc во время спектаклz
Фото: АР

Одна из сцен предполагала выступление на балконе с криками о готовящемся самоубийстве, что и привлекло внимание полиции. "По сценарию Карлышева, стоя на балконе, кричала, что совершит самоубийство. Патрулировавшие улицу полицейские приняли представление за реальность, после чего задержали актрису и режиссёра Всеволода Лисовского с целью пресечения суицида", — говорится в сообщении пресс-центра Марии Бароновой, координатора Правозащиты Открытой России, представляющей интересы театра.

В конечном итоге в полиции разобрались в ситуации и отпустили представителей театра, пожелав им дальнейших творческих успехов. Сообщается, что после инцидента необычный спектакль продолжился. "Петербургские полицейские не только прикоснулись к прекрасному, но и приняли в нем непосредственное участие. Всегда бы так", — написала Баронова в Facebook.

Как говорится в сообщении самого театра, действие спектакля "Неявные воздействия" разворачивается не на сцене, а в городском пространстве: "на улицах и в торговых центрах, в заброшенных домах и на площадях, в кабинках общественного туалета и в парках, в метро и в тесных коридорах частных квартир". Зрители не знают, где в очередной раз произойдет спектакль, пока не приобретут билеты. Однако и само разделение на зрителей и актеров условно: спектакль делается совместными усилиями, и в рамках проекта они равноправные участники.

Отметим, "Театр.doc" - московский негосударственный театр. Основан в 2002 году драматургами Михаилом Угаровым, Еленой Греминой и Александром Родионовым.

Большая часть спектаклей — в жанре документального театра, основанного на подлинных текстах, интервью и судьбах реальных людей, является особым жанром, существующим на стыке искусства и злободневного социального анализа. Творческие группы театра создают спектакли на основе встреч с реальными людьми, на самые актуальные и своевременные темы окружающей действительности.

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Темы театр полиция Санкт-Петербург
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