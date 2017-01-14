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Источник Правда.Ру

На авиашоу для детей в Таиланде произошло ужасное

Происшествия

Истребитель JAS 39 Gripen королевских ВВС Таиланда разбился во время авиашоу на праздновании национального Дня детей. Пилот погиб, но никто из зрителей не пострадал.

На авиашоу для детей в Таиланде произошло ужасное

Как сообщает газета Bangkok post, инцидент произошел в 09:27 по местному времени (05:27 мск) в городе Хатъяй южной провинции Сонгкхла. Во время выполнения фигуры высшего пилотажа одна из машин рухнула на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта и взорвалась.

Сразу после этого трагического инцидента аэропорт закрыли для расчистки взлетно-посадочной полосы, а всех зрителей эвакуировали. Самолеты, которые должны были приземлиться в этом аэропорту, перенаправлялись в соседние воздушные гавани до момента ликвидации последствий аварии.

Как сообщает ТАСС, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего летчика. Власти рассчитывают, что аэропорт возобновит свою работу в ближайшие часы. Для расследования ЧП в стране создан специальный комитет.

Шоу было ориентировано на зрителей с детьми в честь празднования Дня детей, которые традиционно отмечают в Таиланде во вторую субботу января.

Хотя ВВС Таиланда попросили очевидцев произошедшего не публиковать видео катастрофы в Сети из уважения к родственникам погибшего пилота, ролик, запечатлевший момент падения самолета, уже появился в Интернете.

Напомним, в июне 2016 года в Нидерландах разбился истребитель Northrop F-5 ВВС Швейцарии. Крушение произошло во время показа в рамках Дня Военно-воздушных сил на авиабазе королевских ВВС Нидерландов "Леуварден".

Сообщается, что пилот истребителя, который был членом швейцарской пилотажной группы Patrouille suisse, катапультировался и остался невредим.

В тот же день произошла еще одна авиакатастрофа. В Подмосковье разбился истребитель Су-27 из состава пилотажной группы "Русские витязи". Пилот погиб. Истребитель выполнял учебно-тренировочный полет, потерпел крушение в поле и задел лесополосу, после чего разрушился и загорелся. Ошибка пилотирования и отказ двигателя рассматриваются в качестве основных версий крушения военного самолета.

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На авиашоу для детей в Таиланде произошло ужасное
Темы Таиланд катастрофа истребитель
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