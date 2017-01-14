Токио: Крупнейший рыбный рынок строят на ядовитой земле

В пробах воды, взятых из грунтовых вод на месте строительства нового рыбного рынка в Токио, обнаружено содержание бензола, в 79 раз превышающее норму, и цианиды, наличие которых само по себе является серьезным нарушением.

Как сообщает телекомпания NHK, еще в прошлом году крупнейший в мире рыбный рынок должен был переехать в новое место в токийский район Тоёсу из Цукидзи, где он располагается с 1923 года. Однако новый мэр города Юрико Коикэ подвергла сомнению безопасность площадки, которая ранее принадлежала заводу компании Tokyo Gas.

Власти города высказывали опасения, что почва и вода в этом районе могут быть загрязнены. Несмотря на сопротивление сторонников скорейшего переезда рынка, которые настаивали на том, что за последние годы были проведены семь анализов и все они показали результаты содержания химических веществ ниже нормы, мэр инициировала новую проверку.

В то же время мэр назвала представленные ей данные "вызывающими сомнения". "Я знаю, что показатели этих анализов вызывают сомнения. Возможно, потребуется еще один анализ. Этот вопрос будет поручен комиссии специалистов", — приводят слова Юрико Коикэ СМИ.

Напомним, ранее Япония возобновила вылов рыбы и морепродуктов вблизи АЭС "Фукусима-1". Якобы тесты показали отсутствие радиоактивных веществ в улове. Но эксперты, опрошенные Pravda. Ru, говорят, что такая "чистота" и в такой зоне невозможна в принципе. Есть и другой вопрос: не попадет ли добытое в этих зонах на рынки соседних стран, в частности, в Россию.

Очередной скандал, связанный с аварийной атомной станцией "Фукусима-1". Японские власти заявили о том, что в водах близ АЭС возобновился вылов рыбы и морепродуктов, приостановленный в 2011 году. Заявляется, что в ходе специальных тестов радиоактивных веществ в рыбе и морепродуктах обнаружено не было (всего было проверено 11 видов рыб, кальмаров и крабов). Весь улов уже поступил на прилавки японских магазинов.

Тем временем в СМИ, в обществе нарастают тревожные настроения. Как такое возможно в принципе, задаются вопросом люди, если после трагедии в 2011 году с АЭС происходят постоянные сбросы в океан радиоактивной воды. Так, 19 августа этого года на "Фукусиме-1" была зафиксирована наиболее масштабная утечка радиоактивной воды со времен взрыва на АЭС в 2011 году. Из стального резервуара вытекло более 300 тонн загрязненной воды.

У берегов Японии, конечно, курсируют сильные течения, но быстро ли они справляются c радиоактивными веществами, рассеивая их — это еще большой вопрос. Тем временем очевидно, что запрет на вылов рыбы, введенный в 2011 году в районе "Фукусимы-1", создал большие экономические проблемы для местных рыболовов.

Конечно, АЭС "Фукусима-1", зараженность прилегающих акваторий — это не только головная боль японцев, но и соседних стран, в том числе и России. Однако в том, что касается рыбы, выловленной близ "Фукусимы", россиянам беспокоиться не о чем, рыба оттуда на российский рынок не поставляется. Также, по словам экспертов, не вызывает беспокойства нынешняя ситуация в российских территориальных водах на Дальнем Востоке.

"Никогда рыба из этого района не поставлялась в Россию. И наши рыбаки в этой зоне рыбу не ловят. У нас своей рыбы достаточно: Россия и себя обеспечивает рыбой и еще на экспорт отправляет. Что касается разговоров по поводу того, что какая-то радиация с водой может попадать в наши территориальные воды, то хотелось бы успокоить граждан. Если вы представляете себе архитектуру Японского моря и Тихого океана, то все морские течения от "Фукусимы" текут в сторону американского континента. Это, во-первых. Во-вторых, и на Камчатке, и на Сахалине, и в Приморье в постоянном режиме осуществляется жесточайший мониторинг. При территориальных управлениях Росрыболовства есть специальные лаборатории, отраслевые институты. У нас только на Дальнем Востоке четыре отраслевых научно-исследовательских института, которые занимаются исследованиями воды, пробами, исследованием рыбной продукции.

Кроме того, есть такие службы, как Роспотребнадзор и Россельхознадзор: они тоже проводят контроль качества всей поступающей на российский рынок продукции, по разным совершенно параметрам. Вообще, Российская Федерация с точки зрения контроля за качеством продуктов питания является страной с одним из самых жестких законодательств. Россия, пожалуй, чуть ли не лучше всех в мире, следит за качеством продуктов питания", — рассказал Pravda. Ru глава ФГУП "Нацрыбресурс", глава проекта "Роспродсеть" Станислав Стандрик.

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